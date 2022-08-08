Соратниця Порошенка: «Рошен» тепер змушений оплачувати «тупий гумор» Кварталу-95

Завдяки телемарафону фінансування олігархічних телеканалів лягло на плечі українського бюджету

Національний телемарафон, який фінансується українськими платниками податків, є зачисткою інформаційного поля та підміною воєнної цензури на політичну. Про це заявила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

Політикиня нагадала, що диктатура у Росії та Білорусі почалася саме з «зачистки» незалежних медіа.

«В інтерв’ю «Суспільному», яке перетворилася на державне, міністр цензури заявив, що так званий марафон триватиме «до перемоги». Владі настільки сподобалося зачищене інформаційне поле, що відверта політична цензура, схоже, триватиме роками. Важко уявити більш демотивуючу заяву, яка багатьох думаючих людей примусить задуматися про еміграцію. Саме з зачистки медіа почалася путінська Росія і лукашенківська Білорусь. Й жоден воєнний стан не може бути виправданням знищення свободи слова», – зазначила вона.

Геращенко заявила, що попри оголошену владою боротьбу з олігархами, зараз «зі злиденного українського бюджету, повністю залежного від наших західних донорів, щомісяця щедро фінансує олігархічні телеканали – учасників марафону».

«Олігархи і їх медіаменеджери щасливі. Бо зняти з утримання непрофільні активи і перекласти їх на плечі платників податків і західних партнерів в умовах війни – це джекпот. Нехай «Рошен», який продовжує платити податки в бюджет країни, сплачує тупий гумор «збиткового» «Байрактар News», нехай з податків військових фінансується трансляція «хароших русскіх» в Freedom, й кривляння численних позаштатних радників, які щодня в прямому ефірі оголошують контрнаступ, поки наше військо кров’ю вихаркує захист кожного метру української землі», – написала Геращенко.

Народна депутатка наголосила, що в будь-якій цивілізованій країні парламент мав би зупинити «підміну воєнної цензури, цілком виправданої сьогодні, на політичну».

«Але в нинішньому парламенті президія має прав менше, ніж найзахолусніший департамент Офісу президента, й настільки залежна від Банкової, що ніколи і нічого не зробить для захисту свободи слова і європейських цінностей, якщо не буде вказівки зверху», – заявила вона.

Політикиня дорікнула Мінкульту за заяву про те, що наразі немає коштів на зйомки кіно. Вона наголосила, що навіть у роки Другої світової воюючі країни, попри все, знімали патріотичні і мотивуючі фільми, які працювали на перемогу.

«А зараз і не знаю, може і добре, що не збираються нічого знімати. Бо забульбенили б чергових «сватів», з «харошими русскімі» в ролях, вперемішку з Кварталом», – зазначила Геращенко.

Зазначимо, що раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у інтерв'ю «Суспільному» заявив – спільний телемарафон «Єдині новини» на українському телебаченні триватиме до перемоги у війні з Росією. Чому саме до перемоги – він пояснив «серйозними позитивними наслідками марафону».

«Досвід перших, особливо, місяців протистояння з Росією, показав, що рішення було адекватним, і воно мало серйозні позитивні наслідки – як для суспільства всередині країни, так і за кордоном. Марафон – це ж жива істота, по суті. Різні телеканали з різними редакційними правилами, досвідом, традиціями. Оскільки ми протидіємо Росії, яка витрачає великі ресурси, велику кількість грошей, у перші місяці війни марафон слугував для українців ознакою, що держава живе, держава бореться», – сказав Ткаченко.

Нагадаємо, раніше телеканали «Прямий» та «5 канал» звернулися до Ради національної безпеки і оборони та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення із закликом виділити часовий слот у спільному телемарафоні «Єдині новини», який звільняється у зв'язку припиненням участі в ньому медіагрупи «Україна».

Також нагадаємо, що 4 квітня представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ) без будь-яких законних підстав, на власний розсуд вимкнули мовлення телеканали «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо» в цифровій мережі Т2.

Як пояснила Державна служба спеціального зв’язку і захисту інформації, влада відключила телеканали «Еспресо», «П’ятий» і «Прямий» з цифрового ефіру на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони.

Як відомо, у березні Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення – в умовах воєнного стану усі загальнонаціональні інформаційні канали транслюватимуть цілодобовий телемарафон. Рішення пояснюють поширенням Росією дезінформації про повномасштабну агресію проти України.