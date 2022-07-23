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    Події в Україні

    Депутати підвищили собі зарплату. Верховна Рада відреагувала на скандал

    Додаткові кошти для оплати праці народних депутатів не виділяли ані з Держбюджету, ані з допомоги міжнародних партнерів - Депутати підвищили собі зарплату. Верховна Рада відреагувала на скандал
    Додаткові кошти для оплати праці народних депутатів не виділяли ані з Держбюджету, ані з допомоги міжнародних партнерів
    фото з відкритих джерел

    Апарат парламенту пояснив, звідки під час війни взялись гроші на підвищення виплат депутатам

    Народні депутати України на засіданні 19 липня підняли собі виплати та надбавки коштом міжнародної допомоги, яку отримає Україна від іноземних партнерів. Про це свідчить карта законопроєкту, розміщена на офіційному сайті парламенту. Йдеться про проєкт постанови №7561 про внесення змін до постанови Верховної Ради «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України».

    Тим часом, як пояснила пресслужба Апарату Верховної Ради, додаткові кошти для оплати праці народних депутатів не виділяли ані з Держбюджету, ані з допомоги міжнародних партнерів.

    Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 9 липня цього року було лише передбачено перерозподіл коштів у межах кошторису видатків на забезпечення діяльності Парламенту на 2022 рік.

    «Фактично, ухваленою 19 липня Верховною Радою України Постановою «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України» встановлено порядок використання перерозподілених коштів. Виконання цієї Постанови не потребуватиме додаткових фінансових і матеріальних витрат за рахунок Державного бюджету України», – ідеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 18 липня Рада запровадила новий вид трудового договору.

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    Теги: росія окупанти Верховна Рада бюджет війна гроші статистика скандал Україна окупація час #stoprussia
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    Депутати підвищили собі зарплату. Верховна Рада відреагувала на скандал