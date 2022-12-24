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Голова Міноборони Франції приїде до Києва

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Голова Міноборони Франції приїде до Києва
До Києва їде глава Міноборони Франції
фото: AFP

Міністр відвідає Україну для того, щоб продемонструвати підтримку Франції та вшанувати пам'ять жертв.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню приїде до Києва з офіційним візитом у середу, 28 грудня. Про це повідомляє BFM TV.

 Як зазначає видання, цю інформацію йому підтвердили у французькому оборонному відомстві.

«28 грудня 2022 року в Україну прибуде міністр збройних сил Себастьєн Лекорню, щоб засвідчити українській владі незмінну підтримку Франції з початку війни 24 лютого», – повідомили у відомстві.

Підкреслюється, що міністр відвідає Україну для того, щоб продемонструвати підтримку Франції та вшанувати пам'ять жертв.

При цьому, точна програма візиту міністра залишається невідомою.

У Міноборони Франції розповіли, що Лекорню зустрінеться зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим, а також вшанує пам'ять загиблих військових під час відвідин пам'ятника героям у Києві.

Нагадаємо, Країни Балтії та інші європейські країни, обурені коментарями президента Франції Еммануеля Макрона щодо гарантій безпеки для Росії. Вони офіційно заявили про незгоду та пояснили свою позицію Франції. представники Чехії, а також Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Естонії доправили письмовий демарш до директорату континентальної Європи французького МЗС. Чернетку документа представники Чехії передали до столиць інших країн ЄС.

Теги: Міноборони війна Франція

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