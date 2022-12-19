Макрон звернувся із проханням до головного тренера збірної Франції

Дешам очолює національну команду з липня 2012 року

Макрон попросив Дідьє Дешама продовжити свою роботу у збірній Франції

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що попросив головного тренера збірної Дідьє Дешама не покидати свою посаду. Про це повідомляє RMC Sport.

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«Звичайно, я попросив Дідьє Дешама продовжити свою роботу. Хочу, щоб він залишився. Сказав йому, що він повинен усе обдумати», – прокоментував Макрон.

Дешам очолює національну команду з липня 2012 року. Окрім срібних медалей Чемпіонату світу-2022, він ставав чемпіоном світової першості у 2018 році, а також доходив до фіналу Євро-2016.

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Нагадаємо, навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал.

Відзначимо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.