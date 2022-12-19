Макрон звернувся із проханням до головного тренера збірної Франції
Макрон попросив Дідьє Дешама продовжити свою роботу у збірній Франції
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що попросив головного тренера збірної Дідьє Дешама не покидати свою посаду. Про це повідомляє RMC Sport.
«Звичайно, я попросив Дідьє Дешама продовжити свою роботу. Хочу, щоб він залишився. Сказав йому, що він повинен усе обдумати», – прокоментував Макрон.
Дешам очолює національну команду з липня 2012 року. Окрім срібних медалей Чемпіонату світу-2022, він ставав чемпіоном світової першості у 2018 році, а також доходив до фіналу Євро-2016.
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