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Макрон розповів, коли Франція поставить Україні системи ППО та САУ Caesar

Альона Боженко
glavcom.ua
Макрон розповів, коли Франція поставить Україні системи ППО та САУ Caesar
Франція поставить Україні системи ППО та САУ Caesar на початку наступного року
фото ілюстративне

Макрон пообіцяв Україні САУ Caesar та іншу зброю на початку 2023 року

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв поставити Україні системи протиповітряної оборони та самохідні артилерійські установки Caesar на початку 2023 року. Про це повідомляє France 24.

За його словами, останніми днями Франція відправила Україні системи ППО Crotale.

«В останні дні Франція відправила Україні більше зброї, артилерійські установки, Crotale (батареї протиповітряної оборони), обладнання понад те, що ми вже зробили», – сказав Макрон.

Він зазначив, що заплановані постачання включають нові САУ Caesar, але не повідомив точних цифр.

«Ми також працюємо з міністром оборони Себастьяном Лекорню, щоб у першому кварталі 2023 року знову поставити корисну зброю та боєприпаси, щоб українці могли захистити себе від бомбардувань», – сказав Макрон.

Нагадаємо, Франція та Італія прийняли заявку України від Міністерства оборони України на постачання системи ППО Mamba (SAMP/T).

Раніше повідомлялося, Україна та Франція підписали низку угод про співпрацю. Зокрема підписано договір гарантії з ЄБРР про залучення 300 млн євро кредиту для «Укренерго» на екстрене відновлення мереж електропередачі. Кошти також супроводжуються грантом 70 млн євро від Нідерландів на закупівлю високовольтного обладнання.

 

Теги: системи ППО боєприпаси Україна українці Італія Франція

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