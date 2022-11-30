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Головне за ніч: Іран передає безпілотники Росії та міжнародний трибунал для Путіна

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: Іран передає безпілотники Росії та міжнародний трибунал для Путіна
Іран продовжує постачати безпілотники РФ
фото з відкритих джерел

Іран надав сотні безпілотників Росії для застосування в Україні

«Главком» зібрав головні новини ночі 30 листопада. Іранський режим продовжує постачати зброю РФ, а також Велика Британія може зіграти лідерську роль у створенні спеціального міжнародного трибуналу стосовно злочинів Росії.

Створення міжнародного трибуналу стосовно злочинів РФ

Головне за ніч: Іран передає безпілотники Росії та міжнародний трибунал для Путіна фото 1

Перша леді України Олена Зеленська перебуває із візитом у Великій Британії. Вона сподівається, що Британія гратиме лідерську роль у створенні спеціального міжнародного трибуналу стосовно злочинів Росії.

 «Ми знаємо, що українське питання постійно в центрі уваги британського парламенту – одного з найвпливовіших у світі. Цінуємо його підтримку та сподіваємося на лідерську роль Великої Британії у створенні спеціального міжнародного трибуналу. Перемога не може бути повноцінною без справедливості», – зазначила вона.

Росія до кінця року втратить 100 тис. військових

Головне за ніч: Іран передає безпілотники Росії та міжнародний трибунал для Путіна фото 2

Володимир Зеленський заявив, що Росія щодня втрачає на війні в Україні сотні мобілізованих і найманців, а до кінця року вони можуть втратити вбитими 100 тис. своїх військових.

Президент зазначив, що ситуація на фронті залишається складною – окупанти все ще намагаються наступати в Донецькій області, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині та проводять певні дії на півдні. Але ЗСУ тримають оборону і щодня не дозволяють ворогу втілити свої наміри в життя.

«Вони поклали там (в Донецькій області – «Главком») свою регулярну армію, вони втрачають там щодня сотні мобілізованих і найманців, вони використовують там заградзагони. Іще цьогоріч Росія втратить убитими сто тисяч своїх солдатів і лише Богу відомо скільки найманців. А Україна стоятиме», – заявив президент.

Геополітичне протистояння США та Ірану в Катарі

Головне за ніч: Іран передає безпілотники Росії та міжнародний трибунал для Путіна фото 3

В третьому турі групи «В» Чемпіонату світу-2022 збірна Ірану програла команді США

Поєдинок завершився мінімальною перемогою США з рахунком 0:1. Таким чином Штати посіли друге місце та вийшли до плей-оф, Іран покинув турнір. Про це повідомляє «Главком».

Єдиний гол в матчі забив Крістіан Пулішіч на 38-й хвилині поєдинку.

Відзначимо, США забрали у Ірану плей-оф Чемпіонату світу ціною здоров'я Пулішіча, Англія розбила Уельс (0:3) та стала першою.

Іран надав сотні безпілотників Росії для застосування в Україні

Головне за ніч: Іран передає безпілотники Росії та міжнародний трибунал для Путіна фото 4

За даними міністерства оборони США, кількість бойових БПЛА, які іранський режим передав росіянам для ударів по Україні, сягає «сотень» одиниць. Про це сказав на пресбрифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

«Ми знаємо, що Іран надав принаймні сотні цих безпілотників Росії для застосування в Україні», – зазначив представник міноборони США.

Він відмовився назвати конкретні цифри, однак зауважив, що Росія продовжує шукати способи придбати додаткові бойові системи.

Представник Пентагону також висловив занепокоєння взаємодією Ірану і Росії. За його словами, вони «продовжують експортувати терор і використовувати ці системи для нападу на невійськові цілі, включно з цивільними».

Теги: Джамала війна путін Володимир Зеленський Україна ЧС-2022 безпілотник

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