Багаторічний соратник Путіна йде з держслужби

Кудрін заявив, що хоче зосередитись на великих проектах, які пов'язані з розвитком приватних ініціатив

До Ради Федерації надійшло подання російського диктатора Володимира Путіна про звільнення Олексія Кудріна з посади голови Рахункової палати. Про це передають росЗМІ.

Згодом Кудрін підтвердив звільнення з посади голови Рахункової палати та заявив, що після 25 років держслужби хоче зосередитись на великих проектах, які пов'язані з розвитком приватних ініціатив, але мають значний ефект для людей.

«Загалом я провів у держсекторі близько 25 років. Зараз хотів би зосередитись на великих проектах, пов'язаних з розвитком у широкому розумінні приватних ініціатив, але при цьому мають значний ефект для людей. Тому я залишаю посаду голови Рахункової палати, про що подав відповідну заяву президенту Російської Федерації у встановленому порядку», – заявив Кудрін.

Як стверджує «Медуза», чиновник збирається перейти працювати в російську частину «Яндекса».

Цікаво, що 30 листопада Кудрін був заявлений доповідачем під час розгляду питання про прийняття федерального бюджету на 2023-25 роки.

Олексій Леонідович Кудрін – російський державний і політичний діяч. Голова Рахункової палати Російської Федерації з 22 травня 2018 року. Заступник голови Уряду Російської Федерації (2007-2011), міністр фінансів Російської Федерації (2000-2011). Кандидат економічних наук, професор.

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