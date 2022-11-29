Багаторічний соратник Путіна йде з держслужби
Кудрін заявив, що хоче зосередитись на великих проектах, які пов'язані з розвитком приватних ініціатив
До Ради Федерації надійшло подання російського диктатора Володимира Путіна про звільнення Олексія Кудріна з посади голови Рахункової палати. Про це передають росЗМІ.
Згодом Кудрін підтвердив звільнення з посади голови Рахункової палати та заявив, що після 25 років держслужби хоче зосередитись на великих проектах, які пов'язані з розвитком приватних ініціатив, але мають значний ефект для людей.
«Загалом я провів у держсекторі близько 25 років. Зараз хотів би зосередитись на великих проектах, пов'язаних з розвитком у широкому розумінні приватних ініціатив, але при цьому мають значний ефект для людей. Тому я залишаю посаду голови Рахункової палати, про що подав відповідну заяву президенту Російської Федерації у встановленому порядку», – заявив Кудрін.
Як стверджує «Медуза», чиновник збирається перейти працювати в російську частину «Яндекса».
Цікаво, що 30 листопада Кудрін був заявлений доповідачем під час розгляду питання про прийняття федерального бюджету на 2023-25 роки.
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