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Поки що неможливо притягти до відповідальності Путіна – Зеленський (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Поки що неможливо притягти до відповідальності Путіна – Зеленський (відео)
Потрібно створити спеціальний трибунал для покарання РФ
фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 279-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до народу

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що потрібно створити спеціальний трибунал для засудження агресії Росії.

Україна зробить усе, щоб створити цей трибунал.

«Ми вже співпрацюємо з багатьма країнами й міжнародними організаціями, щоб кожен російський убивця отримав заслужене покарання. Ми вже налагодили взаємодію з Міжнародним кримінальним судом і будемо її нарощувати. Але, на жаль, наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо для справедливості», – сказав президент.

Зеленський також додав, що навіть у Міжнародному кримінальному суді поки що неможливо притягти до відповідальності найвище політичне та військове керівництво Росії за злочин агресії проти України.

«Щоб була відповідальність за агресію, потрібен спеціальний трибунал – на додачу до Міжнародного кримінального суду. І ми робимо все, щоб створити такий трибунал», – заявив Зеленський.

Раніше міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що підтримка будівництва газопроводу «Північний потік-2» була внеском Німеччини у розв'язання Росією війни проти України.

Нагадаємо, триває 279-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області.

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Теги: путін енергетика росія Україна війна Володимир Зеленський

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