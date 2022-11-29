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Санду вшанувала жертв Голодоморів та попередила режим Путіна (фото)

Маріанна Паньків
glavcom.ua
Санду вшанувала жертв Голодоморів та попередила режим Путіна (фото)
Санду: «Тільки кримінальний режим міг перетворити країну-експортера зерна в осередок голоду і смертей»
фото: glavcom.ua

Президентка Молдови переконана, що українці непереможні й витримають атаки Путіна

Президентка Молдови Мая Санду 29 листопада взяла участь у пам’ятному заході, присвяченому жертвам Голодомору, організованого Національним конгресом українців Молдови у Кишиневі, повідомив кореспондент «Главкому».

«Тільки кримінальний режим міг перетворити країну-експортера зерна в осередок голоду і смертей», – сказала Санду.

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За словами молдовської лідерки, пам’ять про злочини Голодомору й голоду в Молдові, організованого сталінським режимом, мають вивчатися в кожній школі.

Санду зазначила, що лише після розвалу Радянського Союзу стало можливим говорити про ці злочини.

Президентка Молдови також нагадала, що Росія і сьогодні намагається знищити українців, вчиняє численні воєнні злочини, атакуючи мирних громадян. «Але українці щодня доводять, що їхній дух – непереможний. Слава Україні», – підсумувала Санду.

Нагадаємо, раніше президія уряду Чеченської республіки Ічкерія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

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Теги: Голодомор 1932-1933 років Майя Санду Молдова

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