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ЗСУ «демілітаризували» вже понад 105 тис. окупантів – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ «демілітаризували» вже понад 105 тис. окупантів – Генштаб
Окупанти вже втратили в Україні 6059 бойових броньованих машин
фото ілюстративне

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 690 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 96 000 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 105250 (+690) осіб ліквідовано; 
  • танків – 3026 (+8) од;
  • бойових броньованих машин – 6059 (+12) од;
  • артилерійських систем – 2010 (+6) од;
  • РСЗВ – 423 (+0) од;
  • засоби ППО – 212 (+0) од;
  • літаків – 283 (+0) од;
  • гелікоптерів – 268 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1740 (+23);
  • крилаті ракети – 711 (+58);
  • кораблі /катери – 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4683 (+8) од;
  • спеціальна техніка – 180 (+1).
Втрати окупантів станом на ранок 30 грудня
Втрати окупантів станом на ранок 30 грудня
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. 

Теги: війна росія окупанти Україна

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