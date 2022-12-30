ЗСУ «демілітаризували» вже понад 105 тис. окупантів – Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 690 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 96 000 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 грудня орієнтовно склали:

особового складу – близько 105250 (+690) осіб ліквідовано;

танків – 3026 (+8) од;

бойових броньованих машин – 6059 (+12) од;

артилерійських систем – 2010 (+6) од;

РСЗВ – 423 (+0) од;

засоби ППО – 212 (+0) од;

літаків – 283 (+0) од;

гелікоптерів – 268 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1740 (+23);

крилаті ракети – 711 (+58);

кораблі /катери – 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4683 (+8) од;

спеціальна техніка – 180 (+1).

Втрати окупантів станом на ранок 30 грудня Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

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Нагадаємо, триває 310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.