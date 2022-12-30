ЗСУ повідомили про великі втрати ворога під Бахмутом

Динаміка великих втрат змушує ворога постійно оновлювати свої сили

Ворог зазнав значних втрат під Бахмутом. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телеканалу «Еспресо». Череватий зазначив, що фортеця Бахмут у Донецькій області – це символ неспроможності ворога, а також боротьби і незламності українців, зараз там тривають запеклі бої.

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«За цю добу відбулося 249 обстрілів на Бахмутському фронту, 32 боєзіткнення. Ворог втратив 131 людину вбитими, понад 150 пораненими. Противник також втратив два склади з боєкомплектом», – сказав Череватий.

Він наголосив, що Бахмут – це одна з найгарячіших точок, де відбуваються найагресивніші дії ворога. Окупанти не можуть набрати підкріплення навіть серед ув'язнених, які не хочуть їхати помирати.

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«Динаміка великих втрат змушує ворога постійно оновлювати свої сили. ПВК «Вагнера» поповнюють особовий склад ув'язненими, але у них вже на цьому напрямку з'являються проблеми. Вже у в'язниці Росії прийшли звістки, що це білет в один кінець. На напрямку Вугледара у районі Степового вже помічено іншу військову приватну компанію «Патріот», яку поєднують з міністром оборони Шойгу», – підсумував речник.

Як повідомлялося, Росія знову змінила командувача своїми військами на Сватівсько-Кремінному напрямку. Назначила офіцера, який командував наступом на Київ з боку Чорнобиля.

Нагадаємо, триває 310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.