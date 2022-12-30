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Залужний звернувся до українців напередодні свят (відео)

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Залужний звернувся до українців напередодні свят (відео)
Залужний: «Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій»

Залужний: «Це Різдво має присмак сліз і колір крові

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українських захисників і захисниць, а також їх рідних з Новим роком. Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що в України вистачить сил здолати ворога. Своє вітання Залужний оприлюднив у Телеграмі.

«Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій» . І сам Бог на нашому боці. На наших плечах і плечах наших рідних – важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові. Проте нам вистачить сил здолати ворога», – наголосив Залужний.

Він відзначив, що у боротьбі народжується Нація, і Перемога України стане початком розквіту нашої держави та кінцем для Росії.

Нагадаємо, триває 310 доба повномасштабної війни Росії протии України. Протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких – по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував вісім БпЛА Шахед-136, усі вони були збиті. Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди. 

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Теги: Валерій Залужний перемога ворог Андрій Шкіль єврейський Новий рік

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