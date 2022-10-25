Залужний назвав єдину зброю «масового ураження», яка є в України

Звинувачення РФ про плани України застосувати «брудну бомбу» є дезінформацією

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це йдеться у його Телеграм-каналі.

«Єдина зброя «масового ураження», яка у нас є, – наша гордість, сміливість і жага перемогти. Мені байдуже, які історії вигадує Росія, щоб вбивати українців. Я все одно буду захищати свій народ і свою країну», – Валерій Залужний у розмові зі своїм американським колегою наголосив, що звинувачення РФ про плани України застосувати «брудну бомбу» є дезінформацією.

Він також повідомив, що ситуація на фронті напружена, але повністю контрольована, ЗСУ активно наступають на головних напрямках.

До слова, триває 244 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.