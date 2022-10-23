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Приховав стратегію навіть від США: як Залужному вдалося відбити рашистів на початку війни

Юрій Лящук
glavcom.ua
Приховав стратегію навіть від США: як Залужному вдалося відбити рашистів на початку війни
Залужний хотів будь-якою ціною втримати Київ
фото з відкритих джерел

Валерій Залужний приховав план оборони країни на початку повномасштабного вторгнення РФ

Напередодні вторгнення збройних сил РФ головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний приховав план оборони країни і не розкрив стратегію навіть союзникам зі США. Про це пише американське видання The New Yorker.

Напередодні вторгнення додатковим джерелом занепокоєння у США було те, що офіційний Вашингтон не розумів, як саме Україна планує відбивати повномасштабную військову агресію. Незважаючи на те, що союзники попереджували Київ про небезпеку за кілька місяців, українська влада замовчувала оборонну стратегію.

«Генерал Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, кілька разів на тиждень розмовляв зі своїм колегою у Києві Валерієм Залужним, головнокомандувачем ЗСУ. Міллі зажадав від Залужного інформацію про те, як Україна захищатиме себе, зокрема запит на докладну інвентаризацію запасів зброї. Міллі також запропонував своє власне стратегічне бачення: сконцентруватися на розосереджені мобільні підрозділи, кілька ліній оборони по всій країні та поєднання звичайних сил та партизанської війни», – йдеться у матеріалі видання.

Залужний, у свою чергу, не планував розкривати нюанси оборонної стратегії та приховав план захисту України навіть від союзника такого рангу, як Міллі. Більш того, головнокомандувач ЗСУ наказав постійно змінювати місця дислокації схронів із озброєнням, аби у росіян не було можливості знищити резерви.

Мовчання Залужного видання The New Yorker також пов’язує з тим, що генерал армії очікував, що Офіс президента накаже йому припинити підготовку до вторгнення ЗС РФ. Саме тому головнокомандувач ЗСУ не розповідав Марку Міллі про свою стратегію, оскільки не виключав, що американский топ-офіцер постійно перебуває на зв’язку з Володимиром Зеленським.

«Стратегія Залужного полягала в тому, щоб за будь-яку ціну запобігти захопленню Києва, а в інших областях дозволити російським силам випереджати свої лінії логістики та постачання. Ідея полягала в тому, щоб поступатися територією в короткостроковій перспективі для того, щоб знищувати вогнем російські частини, як тільки вони будуть надто розтягнуті», – додали автори матеріалу.

Варто зазначити, що попередження про повномасштабне вторгнення російської армії з’явилися взимку 2021 року. У грудні видання Bild оприлюднило карту, на якій зазначені фази наступу ЗС РФ в Україні, у тому числі на Київському, Херсонському, Харківському, Донецькому та Луганському напрямках.

До слова, триває 241 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Теги: США ЗСУ війна Валерій Залужний

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