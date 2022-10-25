ISW дав прогноз, коли ЗСУ звільнять правобережну Херсонщину

Російські війська не відходять із Херсонщини

Російські війська, ймовірно, готуються захищати місто Херсон і не відходять повністю з правого берега Херсонської області, незважаючи на попередні підтверджені повідомлення про відхід деяких російських елементів звідти. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Останні повідомлення про російські військові операції в Херсоні не завжди достатньо чітко розмежовували дії в Херсоні та в західній Херсонській області загалом. Російські війська почали частковий відхід із північно-західної частини Херсонської області навіть під час підготовки до оборони Херсона. Станом на цей звіт вони не почали повного виходу з міста чи області», – кажуть аналітики.

Вони прогнозують, що українські сили захоплять правобережну частину Херсонської області до кінця 2022 року.

Російський блогер заявив, що Росія здасть навіть Херсон, оскільки спроба утримати місто, швидше за все, призведе до поразки. Аналітики ISW вважають, що російські військові не підготували інформаційний простір для військової поразки в Херсонській області.

Українська розвідка повідомила, що станом на 24 жовтня російські війська ще не заклали достатньо вибухівки, щоб повністю знищити дамбу Каховської ГЕС. Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зауважив, що окупанти підготували частину дамби до обмежених вибухів, які не випустять повну потужність води. «Росіяни можуть спробувати пошкодити верхню частину дамби включно з дорогою, яка проходить через неї, щоб не дати українцям слідувати за відступаючими російськими військами, коли росіяни покинуть західний берег річки Дніпро», – кажуть аналітики.

Ключові висновки ISW за 24 жовтня:

Кремль другий день поспіль активізував інформаційну операцію зі звинувачень України у підготовці атаки під фальшивим прапором із використанням брудної бомби.

Начальник ГУР України Кирило Буданов 24 жовтня заявив, що вплив російсько-терористичних ударів по критично важливій інфраструктурі України слабшає.

Анексія президентом Росії Володимиром Путіним чотирьох українських областей 30 вересня викликала розкол усередині Кремля, який, ймовірно, посилиться, коли Україна звільнить нові території, вважає Буданов.

Пригожин продовжує набирати владу і створює військову структуру, паралельну збройним силам Росії, яка може стати загрозою правлінню Путіна – принаймні в інформаційному просторі.

Російські війська, ймовірно, готуються захищати місто Херсон і не відходять повністю з правобережної частини Херсонської області, незважаючи на попередні підтверджені повідомлення про відхід деяких російських елементів з верхньої частини Херсонської області.

Генштаб України підтвердив, що українські війська захопили Кармазинівку, Мясожарівку та Невське Луганської області та Новосадове Донецької області.

Губернатор Курської області Роман Старовойт оголосив про завершення будівництва двох рубежів посиленої оборони на кордоні з Україною 23 жовтня — ймовірно, це акт безпеки, спрямований на внутрішню російську аудиторію, оскільки жодної небезпеки українського вторгнення немає.

Євген Пригожин визнав повільний темп наземних операцій групи Вагнера нера навколо Бахмута, оскільки російські війська продовжували втрачати позиції поблизу міста.

23-24 жовтня українські війська продовжували обстріли зосередження російських військ поблизу лінії фронту в Запорізькій області та 22 жовтня завдали ударів по зосередженню російських сил і засобів в районі Енергодара.

Поспішні мобілізаційні зусилля Росії, спрямовані на усунення дефіциту персоналу на передовій, призвели до канібалізації російського персоналу для формування збройних сил і зменшили здатність Росії ефективно навчати та розгортати новий персонал, а також укомплектовувати кадрами вітчизняну промисловість.

Посадовці окупаційної адміністрації вивели з ладу системи зв’язку в місті Херсон, намагаючись обмежити повідомлення цивільних осіб про російські позиції українським силам перед очікуваним наступом українських військ.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники не будуть просто так здавати Херсон і готуються до вуличних боїв.

Наразі Збройні сили України звільнили від російських загарбників вже понад 90 населених пунктів на Херсонщині.

До слова, нещодавно командувач об'єднаного угрупування військ РФ в Україні Сергій Суровікін заявив, що у Херсоні «можуть бути прийняті непрості рішення». За словами голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, окупанти розуміють, що Росія йде до програшу як глобального, так і локального на місцях.

Однак заяви рашистів про так звану «евакуацію» населення на лівий берег Дніпра – це інформаційна операція і маніпуляція.

Крім того, російські загарбники хочуть залишити жителів Херсона без зв’язку, радіомовлення і телебачення, аби вони не могли передавати інформацію ЗСУ.

Тим часом російські пропагандисти на тлі розмов про можливий відступ окупаційних військ із Херсона заявляють, що окупанти повинні «евакуювати» з міста усі цінності із церков, музеїв, театрів, бібліотек та інших установ, тобто грабувати місто.