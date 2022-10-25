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«Армія дронів»: ЗСУ отримають 11 комплексів сучасних безпілотників

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Армія дронів»: ЗСУ отримають 11 комплексів сучасних безпілотників
Puma-Le на озброєнні у 18 країнах світу
фото з відкритих джерел

Безпілотники Puma-Le долають відстань до 60 км, що допоможе захисникам пробиратися в тил ворога

У межах проєкту «Армія дронів» Україна законтрактувала 11 комплексів безпілотників Puma-Le на суму понад 540 млн гривень. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, ці дрони оснащені звичайною та тепловізійною камерою із шестикратним зумом. Це дозволяє виявляти противника вдень, вночі та за будь-якої погоди.

Також безпілотники долають відстань до 60 км, що допоможе захисникам пробиратися в тил ворога. Дрони перебувають у польоті близько 6 годин і підіймаються на висоту до 3 кілометрів, а це робить їх непомітними для окупантів.

За словами Федорова, безпілотники Puma-Le на озброєнні у 18 країнах світу, зокрема у США, Великій Британії, Німеччині та Франції.

Нагадаємо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе Shahed 136. Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Іран відкинув звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявляє про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії. 

Президент України Володимир Зеленський раніше звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста. 

Читайте також: Чому у росіян не закінчуються ракети? Окупанти знайшли вихід
Теги: Україна зброя ЗСУ війна

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