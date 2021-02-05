Хто керує депутатами «Слуги народу»: Генпрокуратура почала розслідування проти бізнесмена Павлюка

Про регулярні візити нардепів «Слуг Народу» до офісу Павлюка раніше розповідали журналісти Bihus.Info

Офіс Генпрокурорки розпочав розслідування щодо впливу бізнесмена Павлюка на депутатів.

Про це повідомляють юристи Bihus.Info.

За заявою юристів Bihus.Info, Офіс Генерального прокурора відкрив провадження щодо втручання Іллі Павлюка у діяльність окремих народних депутатів України.

Про регулярні візити нардепів «Слуг Народу» до офісу Павлюка раніше розповідали журналісти видання.

Йдеться про групу депутатів «Слуги народу», яка регулярно відвідує офіс бізнесмена Іллі Павлюка, розташований в 50 метрах від офісу Президента.

Зокрема, депутати приходили до офісу Павлюка перед важливими голосуваннями на користь Ахметова та перед голосуванням за бюджет.

Починаючи з 24 листопада 2020 року журналісти періодично фіксували біля офісу Павлюка нардепів Олега Марусяка, Дмитра Соломчука, Богдана Торохтія, Сергія Буніна і Олександра Горобця.

Сам Павлюк в ці ж дні відвідував Офіс Президента через боковий вхід. До слова, під час передвиборчої кампанії Зеленського у 2019-му Павлюк керував неформальною групою «Регіони» в штабі Зе-команди.

Справу відкрито за ст. 344 КК України (Втручання у діяльність державного діяча) – повідомляють в Офісі Генпрокурорки у відповідь на звернення юристів «Тисни» (Bihus.Info).

Такі дії караються штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.