СБУ найближчим часом надасть документи щодо «каналів Медведчука» – МВС

Аваков заявив, що кримінальний процес у справі каналів може бути тривалим

Служба безпеки України надасть документи щодо заблокованих каналів, які належать Тарасу Козаку. Це може статися вже найближчим часом. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в етері «Право на владу».

Аваков заявив, що кримінальний процес у цій справі може бути тривалим, проте блокування каналів була необхідна ще до кінця розслідування.

«Виникає серйозна підозра в держави, що громадянин Х за рахунок грошей держави-агресора фінансує одне з засобів масової інформації. Кримінальний процес з урахуванням усіх наших законів йде якийсь час. Це процес довгий. Ми можемо чекати кінця цього розслідування, а можемо зараз захиститися (це право надано РНБО держави) і продовжувати це розслідування. Вважаю, що найближчим часом Служба безпеки зможе надати відкриття документи, з яких усім все буде ясно», – повідомив він.

Також Аваков заявив, що телеканали з пулу Віктора Медведчука не заблокували раніше, бо у попередньої влади, зокрема п’ятого президента Петра Порошенка, не було відповідної політичної волі.

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський оцінив можливість скасування санкцій проти каналів 112, NewsOne та Zik через суд. Він заявив, що рішення РНБО є бездоганним.