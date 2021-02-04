Україна стала спонсором країни-агресора, завдяки поправці Геруса, – нардеп

Климпуш-Цинцадзе вважає, що влада руйнує енергетичну незалежність, яка була вибудувана в 2014-2019 роках

Україна по суті стала спонсором країни-агресора Росії, почавши імпорт електричної енергії, завдяки зусиллям народного депутата Андрія Геруса.

Про це заявила народний депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе під час виступу у Верховній Раді 3 лютого.

«В той час як українська атомна енергетика занепадає, Україна активно включається в спонсорування держави-агресора, закуповуючи в неї електроенергію», – заявила нардеп.

Вона наголосила, що влада наразі цинічно руйнує енергетичну незалежність країни, яка була вибудувана в 2014-2019 роках.

«Нам з вами минулого року таки вдалося зупинити спроби, які лобіювали поплічники Коломойського, але цього разу ненажерливі олігархи-таки перемогли. І я хочу, щоб ні в кого з українських громадян не було ілюзій на чию користь цей імпорт електроенергії з РФ. І вигодоотримувачі цієї оборудки точно не українські громадяни. А це олігархи, які будуть використовувати цю дешеву електроенергію на своїх підприємствах», - підсумувала нардеп.

Нагадаємо, з лютого Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії завдяки поправці Андрія Геруса. Сам Герус публічно захищає імпорт, вказуючи на допустимість купівлі з країни-агресора близько 7-8 млрд кВт годи на рік на суму 10-12 млрд грн.

Основний імпортер російської електроенергії Олександр Притика напередодні пригрозив країні віяловими відключеннями, якщо влада заборонить поставки з Росії.