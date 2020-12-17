  1. Головна
  2. Відео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Хто керує депутатами «Слуги народу» за спиною Зеленського. Розслідування журналістів

    • Розсилка
    Сам Ілля&nbsp;<span>Павлюк стверджує, що його не цікавить політика</span> - Хто керує депутатами «Слуги народу» за спиною Зеленського. Розслідування журналістів
    Сам Ілля Павлюк стверджує, що його не цікавить політика

    Нардепи ходять в гості до офісу Павлюка перед голосуваннями за важливі законопроєкти

    Журналісти провели розслідування щодо таємничого бізнесмена Іллі Павлюка, якого називають тіньовим куратором фракції «Слуга народу» у парламенті.



    Автори програми Bihus.Info детально розповіли про те, хто такий Павлюк, і як він з’явився у штабі Володимира Зеленського. Також журналісти показали, як депутати фракції «Слуга народу» регулярно ходять в офіс до Павлюка.

    Окрім того, у передачі можна побачити, як нардепи відвідували офіс Павлюка в день голосування державного бюджету-2021.

    Журналісти детально розповіли, хто з депутатів Ради може входити до «групи Павлюка», та як «павлюківці» голосують в інтересах олігарха Ахметова.

    Також автори передачі поцікавились у Павлюка, що він думає про те, що його називають «тіньовим куратором» групи «Слуг народу».

    «Обіцянки-обіцянками, а тим часом з бокового входу в Офіс президента регулярно виходить один відомий бізнесмен. «Король контрабанди» і схоже приятель менеджерів Ахметова Ілля Павлюк - офіційно займається вантажними перевезеннями і продажем курятини. Що ж їх пов'язує з президентом настільки, що Павлюк «оселився» біля Офісу президента? Чому «Слуги народу» ходять до бізнесмена і які закони після цього приймають? І який зв'язок між Ахметовим і Іллею Павлюком?», – йдеться у описі розслідування.

    Теги: Верховна Рада депутат бізнес Володимир Зеленський розслідування партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies