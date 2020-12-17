Хто керує депутатами «Слуги народу» за спиною Зеленського. Розслідування журналістів

Нардепи ходять в гості до офісу Павлюка перед голосуваннями за важливі законопроєкти

Журналісти провели розслідування щодо таємничого бізнесмена Іллі Павлюка, якого називають тіньовим куратором фракції «Слуга народу» у парламенті.





Автори програми Bihus.Info детально розповіли про те, хто такий Павлюк, і як він з’явився у штабі Володимира Зеленського. Також журналісти показали, як депутати фракції «Слуга народу» регулярно ходять в офіс до Павлюка.

Окрім того, у передачі можна побачити, як нардепи відвідували офіс Павлюка в день голосування державного бюджету-2021.



Журналісти детально розповіли, хто з депутатів Ради може входити до «групи Павлюка», та як «павлюківці» голосують в інтересах олігарха Ахметова.



Також автори передачі поцікавились у Павлюка, що він думає про те, що його називають «тіньовим куратором» групи «Слуг народу».



«Обіцянки-обіцянками, а тим часом з бокового входу в Офіс президента регулярно виходить один відомий бізнесмен. «Король контрабанди» і схоже приятель менеджерів Ахметова Ілля Павлюк - офіційно займається вантажними перевезеннями і продажем курятини. Що ж їх пов'язує з президентом настільки, що Павлюк «оселився» біля Офісу президента? Чому «Слуги народу» ходять до бізнесмена і які закони після цього приймають? І який зв'язок між Ахметовим і Іллею Павлюком?», – йдеться у описі розслідування.