Гучні обшуки у Коломойського і Столара не дали реальних результатів – політолог

«Спортивна риболовля» не переконає ані суспільство в щирих намірах влади побороти корупцію» – вважає Віталій Кулик

Серія обшуків, яка пройшла 1 лютого під патронатом голови одного з управлінь СБУ Артема Шила, не призвела до оголошення підозр або арештів головних фігурантів. Про це у своєму блозі на Цензор.нет пише політолог Віталій Кулик.

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Політолог порівняв події у день обшуків, який президент назвав «плідним», зі спортивною риболовлею, коли після вилову з рибою фотографуються, а потім відпускають.

«На адресу «плідного дня» обшуків СБУ у мене також є запитання. Якщо проводимо обшук у Коломойського на дачі, а підозру виписуємо не йому, а головбуху Укртатнафти та в.о. першого заступника голови правління; якщо обшуки проходять в «білих» офісах компаній Коломойського та Столара, хоча навіть пересічний київський журналіст знає, що їхня ділова активність відбувається не в них, а зовсім в інших приміщеннях, то чи не є цей «плідний день» імітацією кипучої діяльності?» – пише політолог.

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За словами Віталія Кулика, який посилається на публікації у «Дзеркалі тижня» та «Українській правді», показові обшуки 1 лютого проходили під кураторством керівника Головного управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму (Главк «І» СБУ) Артема Шила.

«Розслідувачі кажуть, що селфі-сесія з обшуками у Коломойського та Столара була потрібна пану Шилу, щоб захиститися від скандалів, які його переслідують останнім часом. Він фігурант багатьох розслідувань. Так з Артемом Шилом пов’язують російського букмекера «1xBet», а також підозрюють у надбанні великої кількості активів (нерухомість, прикраси, авто, мережа слонів краси тощо), вартість яких не підтверджується офіційними доходами. Навіть журналіст Сергій Лямець пропонував йому допомогу у викритті зловмисників, які нібито ведуть проти нього «брудну кампанію»», – пише політолог.

За словами Віталія Кулика, новопризначений керівник СБУ повинен дати публічний звіт щодо результатів «плідного» дня і показати громадськості реальні результати, а не просто «листочки бажань». Адже відомо, що чиновники вміють «загубити в паперах» гучні підозри «потрібним людям».

«Спортивна риболовля» не переконає ані суспільство в щирих намірах влади побороти корупцію, ані наших західних партнерів, в необхідності утримати високий рівень допомоги нам у війні з Росією. Ціна селфі пана Шила без підозр та посадок людей з гучними прізвищами буде згубною для країни», – підсумував Віталій Кулик.