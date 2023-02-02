Слідчі ДБР прийшли з обшуками в Одеську ОВА
Охорона ОВА намагалась не впустити ДБР в будівлю
Сьогодні, 2 лютого, слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до Одеської обласної військової адміністрації. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.
За словами депутата, слідчі Державного бюро розслідувань сьогодні завітали до будівлі Одеській ОВА. Поки подробиці та причини обшуків невідомі.
«Що цікаво, то охорона ОВА намагалась не впустити ДБР в будівлю ОВА», – додав Гончаренко.
Нагадаємо, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшук будинку в олігарха Ігоря Коломойського.
працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у двох департаментах Київської міської державної адміністрації у межах досудового розслідування щодо нецільового використання рекреаційних земель одного із парків Києва та зловживання владою.
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