У Дніпрі вночі проходять обшуки у приміщеннях Податкової служби

Затримано посадовців, тривають невідкладні слідчі дії

Служба безпеки України вночі проти 3 лютого розпочала обшуки в приміщеннях Головного управління Державної податкової службу у Дніпропетровській області. Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Вони пишуть про те, що наразі тривають невідкладні слідчі дії. Деяких посадовців було затримано на вулиці у середмісті Дніпра. «Щойно у Дніпрі СБУ затримала начальника відділу обласної податкової. Затримання проходило на вулиці Барикадна», – пише «Днепр Оперативный».

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці провели низку обшуків у будинках українських чиновників.

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Сьогодні під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський розповів про те, що влада продовжує боротьбу з внутрішнім ворогом. Він подякував Службі безпеки України, Державному бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора й усім тим, хто ще залучений до очищення нашої держави. «Нові кроки будуть», – проанонсував президент України.