Обшуки у Столара: з’явилися перші подробиці

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання Столара і в офісах будівельних компаній

Провоохоронці розслідують участь окремих будівельних компаній Києва в легалізації коштів Медведчука

Служба безпеки України підтвердила інформацію про обшуки у народного депутата від ОПЗЖ та великого бізнесмена-забудовника Вадима Столара.

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«СБУ провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної Ради від забороненої партії «ОПЗЖ». На переконання слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян РФ та Республіки Білорусь, до яких були застосовані санкції РНБО, країн ЄС та США.

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«Наразі дії СБУ спрямовані на ліквідацією всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники. Зокрема, мова йде і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що задають шкоди державній безпеці», – зазначають у відомстві.

Щоб отримати додаткові докази злочинної діяльності, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання службових осіб і в офісах будівельних компаній.

Слідчі дії проводились за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 437 (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

ст.110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Нагадаємо, сьогодні ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних оборудках.

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Крім того, Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд. грн колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта» Ігорем Коломойським. І прийшла з обшуками до ексголови МВС Авакова.

Також два топчиновники Міноборони отримали підозри. А керівний склад митниці звільнено.

Згодом глава СБУ Василь Малюк пояснив сьогоднішні обшуки у посадовців.