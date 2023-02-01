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Обшуки у Столара: з’явилися перші подробиці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обшуки у Столара: з’явилися перші подробиці
Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання Столара і в офісах будівельних компаній
фото з відкритих джерел

Провоохоронці розслідують участь окремих будівельних компаній Києва в легалізації коштів Медведчука

Служба безпеки України підтвердила інформацію про обшуки у народного депутата від ОПЗЖ та великого бізнесмена-забудовника Вадима Столара.

«СБУ провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної Ради від забороненої партії «ОПЗЖ». На переконання слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян РФ та Республіки Білорусь, до яких були застосовані санкції РНБО, країн ЄС та США. 

«Наразі дії СБУ спрямовані на ліквідацією всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники. Зокрема, мова йде і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що задають шкоди державній безпеці», – зазначають у відомстві.

Щоб отримати додаткові докази злочинної діяльності, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання службових осіб і в офісах будівельних компаній.

Слідчі дії проводились за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 437 (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);
  • ст.110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Нагадаємо, сьогодні ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних оборудках.

Крім того, Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд. грн колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта» Ігорем Коломойським. І прийшла з обшуками до ексголови МВС Авакова.

Також два топчиновники Міноборони отримали підозри. А керівний склад митниці звільнено.

Згодом глава СБУ Василь Малюк пояснив сьогоднішні обшуки у посадовців.

Теги: СБУ обшук Вадим Столар

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