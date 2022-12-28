Кислиця нагадав, як Росія захопила чуже місце в ООН

«Балакучий Воронцов залишив свідчення на сайті ООН про одну з найбільших афер ХХ століття»

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця нагадав, як Росія захопила місце СРСР у Раді Безпеки організації. Про це він написав у Twitter.

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Дипломат опублікував уривки з інтерв'ю посла РФ в ООН у 1990-1998 роках Юлія Воронцова про те, як країна-окупант отримувала місце в Раді Безпеки після розвалу СРСР.

Воронцов заявляв, що у посланні генеральному секретареві ООН йшлося про те, що Росія є наступницею СРСР із новою назвою – РФ. Він говорив, що фактично весь процес виглядав, немов зміна таблички під назвою країни.

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«Балакучий Воронцов залишив свідчення на сайті ООН про одну з найбільших афер ХХ століття – захоплення місця в Радбезі. Ось так, Єльцин сказав – чиновники ООН прийняли до виконання. Інші «тримали свічки», – зауважив Кислиця.

Уривок із інтерв'ю Юлія Воронцова

Нагадаємо, Україна ініціює процес виключення Росії з ООН та Радбезу.

Напередодні Верховна Рада схвалила заяву щодо нелегітимності перебування Росії в ООН. У заяві наголошується на необхідності забезпечення відповідальності за міжнародні злочини (воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду та агресії), скоєні Росією на території України.

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До слова, раніше представник України при ООН Кислиця заявив, що розгрому та вигнання російських окупантів із території України буде мало, щоб завершити війну: вона, можливо, закінчиться зі зміною режиму у РФ.