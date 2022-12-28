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Кислиця нагадав, як Росія захопила чуже місце в ООН

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Кислиця нагадав, як Росія захопила чуже місце в ООН
Сергій Кислиця розповів про чергову російську аферу
фото з відкритих джерел

«Балакучий Воронцов залишив свідчення на сайті ООН про одну з найбільших афер ХХ століття»

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця нагадав, як Росія захопила місце СРСР у Раді Безпеки організації. Про це він написав у Twitter.

Дипломат опублікував уривки з інтерв'ю посла РФ в ООН у 1990-1998 роках Юлія Воронцова про те, як країна-окупант отримувала місце в Раді Безпеки після розвалу СРСР.

Воронцов заявляв, що у посланні генеральному секретареві ООН йшлося про те, що Росія є наступницею СРСР із новою назвою – РФ. Він говорив, що фактично весь процес виглядав, немов зміна таблички під назвою країни.

«Балакучий Воронцов залишив свідчення на сайті ООН про одну з найбільших афер ХХ століття – захоплення місця в Радбезі. Ось так, Єльцин сказав – чиновники ООН прийняли до виконання. Інші «тримали свічки», – зауважив Кислиця.

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Уривок із інтерв'ю Юлія Воронцова

Нагадаємо, Україна ініціює процес виключення Росії з ООН та Радбезу.

Напередодні Верховна Рада схвалила заяву щодо нелегітимності перебування Росії в ООН. У заяві наголошується на необхідності забезпечення відповідальності за міжнародні злочини (воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду та агресії), скоєні Росією на території України. 

До слова, раніше представник України при ООН Кислиця заявив, що розгрому та вигнання російських окупантів із території України буде мало, щоб завершити війну: вона, можливо, закінчиться зі зміною режиму у РФ.

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Теги: росія ООН Радбез ООН Сергій Кислиця

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