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Нелегітимність перебування Росії в ООН: Рада схвалила заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нелегітимність перебування Росії в ООН: Рада схвалила заяву
РФ вважає себе правонаступником СРСР
фото з відкритих джерел

Заява закликає до запровадження санкцій проти всіх членів російських політичних партій, які підтримують війну

Верховна Рада схвалила заяву щодо нелегітимності перебування російської федерації в Організації Об’єднаних Націй та реформування ООН. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Відповідну постанову №8229 підтримали 314 депутатів.

«Хоча Росія претендує на продовження членства СРСР, насправді 26 грудня 1991 року Рада Республік Верховної Ради СРСР чітко зазначила, що «зі створенням Співдружності незалежних держав СРСР як держава і суб’єкт міжнародного права припиняє своє існування», і тому Російська Федерація не може набути статусу держави-продовжувача СРСР. Питання реформи та обмеження впливу держави-агресора на ухвалення рішень в Організації Об’єднаних Націй безпосередньо пов’язані з національними інтересами України та безпекою українського народу», – йдеться у пояснювальній записці.

У супровідних до постанови документах зазначається, що метою заяви є сприяння утворенню консенсусу у світі щодо терористичного характеру Російської Федерації за чинного політичного режиму.

У заяві наголошується на необхідності забезпечення відповідальності за міжнародні злочини (воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду та агресії), скоєні Росією на території України. Зокрема, йдеться про заклик активізувати та конкретизувати зусилля в питанні створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності за злочин агресії.

Також заява закликає до запровадження санкцій проти всіх членів російських політичних партій, які підтримують та сприяють веденню агресивної війни Росії проти України. Окрім того, у заяві є заклик підтримати створення міжнародного механізму для компенсації шкоди, завданої внаслідок агресії Російської Федерації проти України.

Голова Верховної Ради має невідкладно донести текст заяви до парламентів та урядів іноземних держав.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на екстреному засіданні Радбезу ООН. Він запросив термінове засідання Радбезу ООН через ракетні удари по Україні 23 листопада.

Зеленський наголосив, що Київ чекає рішучої реакції світу на терор, який здійснює Росія. Усі, хто підтримують статут ООН, повинні відреагувати на дії Кремля. Радбез має захистити українців та інші народи, які страждають від російської агресії.

До слова, народні депутати, які представляють Україну в Парламентській асамблеї ОБСЄ, заявили, що припиняють роботу в цій організації, доки Асамблея не ухвалить рішення щодо подальшої участі представників Росії.

Теги: ООН росія Верховна Рада війна Україна

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