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Кислиця пропонує повернути Росії її історичну назву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кислиця пропонує повернути Росії її історичну назву
Кислиця: «То що нам – Кабінету Міністрів, Верховній Раді – заважає повернути Московії її історичну назву?»
фото з відкритих джерел

Пропозицію Кислиці уже підтримали понад 98% його читачів.

Постійний представник України при ООН запропонував повернути Росії історичну назву Московія на законодавчому рівні в Україні, посилаючись на досвід іменувань держав у інших народів. Про це Кислиця написав у Твіттері й поставив своїм читачам запитання, чи підтримують вони узаконення такої назви в Україні.

Представник України при ООН навів приклади назв держав Угорщина та Австрія в різних мовах.

«Візьмімо Magyarország: Угорщина українською, Hungary англійською, Ungarn німецькою, Węgry польською. Österreich – Austria англійською, Rakúsko словацькою… Одним словом, хто як хоче так і називає. То що нам – Кабінету Міністрів, Верховній Раді – заважає повернути Московії її історичну назву? Нинішня все одно вкрадена», – написав постпред.

Пропозицію Кислиці уже підтримали понад 98% його читачів.

Раніше представник України при ООН Кислиця заявив, що розгрому та вигнання російських окупантів із території України буде мало, щоб завершити війну: вона, можливо, закінчиться зі зміною режиму у РФ.

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Теги: Австрія росія Угорщина Сергій Кислиця історія ООН

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