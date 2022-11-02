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Розгром російської армії не завершить війну в Україні – Кислиця

Юрій Лящук
glavcom.ua
Розгром російської армії не завершить війну в Україні – Кислиця
Україні потрібно вступити в НАТО
фото з відкритих джерел

Для завершення війни потрібно провести депутинізацію російського режиму

Розгрому та вигнання російських окупантів із території України буде мало, щоб завершити війну: вона, можливо, закінчиться зі зміною режиму у РФ. Про це, а також про завдання для України, написав у Twitter її постійний представник при ООН Сергій Кислиця.

На його думку, «не означатиме кінець війни перемога на території України, повний розгром російських сил, витіснення їх за межі кордону, визнаної усім світом».

«Якщо не буде проведено депутинізацію режиму у РФ, ми постійно житимемо в напрузі під загрозою повторення військової інтервенції», – пояснив він.

«Єдиний правильний шлях» для відповіді на потенційну загрозу, яка й надалі виникатиме з боку РФ, дипломат вбачає «на найближчі десятиліття»:

→ у вступі України в НАТО;
→ у повній інтеграції в Євросоюз;
→ у подальшій розбудові «надзвичайно міцних» Збройних сил;
→ у зміцненні економіки.

Нагадаємо, триває 251-ша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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Теги: війна росія Сергій Кислиця

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