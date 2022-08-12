Яким може бути «територіальний компроміс» із РФ: відповідь Міноборони

Країна-терористка повинна заплатити репарації за всю зруйновану інфраструктуру та убитих українців





Територіальний компроміс із Росією – це вихід України на межі 1991 року. Ми послідовно звільнятимемо всі свої території, включаючи Крим. Про це повідомив глава Міноборони Олексій Резніков в ефірі DR Denmark.

Як наголосив міністр, для цього Україні потрібно стабілізувати фронт, щоб Генштаб міг обрати найбільш сприятливі способи й напрямки для контрнаступу.

«Контрнаступ нам необхідний для звільнення територій, саме тому ми його анонсували як факт. Наші люди й партнери чекають на активні дії, наші партнери повинні знати, що нам для активних дій потрібно більше зброї. Наша головна мета – це звільнення всіх тимчасово окупованих територій у межах 1991 року. Включно з Херсоном, Маріуполем, Бердянськом, Луганськом, Донецьком, і, звичайно, Кримом», – зазначив Резніков.

Глава Міноборони підкреслив, що питання щодо «компромісів» із Росією можуть допускатися лише тоді, коли наша країна отримає стабільну підтримку союзників і розуміння архітектури безпеки на роки вперед.

«Компроміс можливий лише коли росіяни виведуть війська з території України й обговорюватиметься питання сусідства між країнами після звільнення територій. Вони повинні будуть заплатити репарації за всю зруйновану інфраструктуру та всіх убитих українців – за вбивства, зґвалтування, тортури й усі злочини. Територіальний компроміс – це вихід України на кордони 1991 року», – наголосив він.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський виключив будь-які поступки Росії, які б стосувалися територіальної цілісності. Зокрема, неможлива відмова від Криму, Донецької та Луганської областей.

Тим часом міністр оборони розказав про державних мародерів, які завищували ціну зброї для України.