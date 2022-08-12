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Яким може бути «територіальний компроміс» із РФ: відповідь Міноборони

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Яким може бути «територіальний компроміс» із РФ: відповідь Міноборони
«Головна мета – це звільнення всіх тимчасово окупованих територій» 
фото з відкритих джерел

Країна-терористка повинна заплатити репарації за всю зруйновану інфраструктуру та убитих українців 

Територіальний компроміс із Росією – це вихід України на межі 1991 року. Ми послідовно звільнятимемо всі свої території, включаючи Крим. Про це повідомив глава Міноборони Олексій Резніков в ефірі DR Denmark.

Як наголосив міністр, для цього Україні потрібно стабілізувати фронт, щоб Генштаб міг обрати найбільш сприятливі способи й напрямки для контрнаступу.

«Контрнаступ нам необхідний для звільнення територій, саме тому ми його анонсували як факт. Наші люди й партнери чекають на активні дії, наші партнери повинні знати, що нам для активних дій потрібно більше зброї. Наша головна мета – це звільнення всіх тимчасово окупованих територій у межах 1991 року. Включно з Херсоном, Маріуполем, Бердянськом, Луганськом, Донецьком, і, звичайно, Кримом», – зазначив Резніков. 

Глава Міноборони підкреслив, що питання щодо «компромісів» із Росією можуть допускатися лише тоді, коли наша країна отримає стабільну підтримку союзників і розуміння архітектури безпеки на роки вперед. 

«Компроміс можливий лише коли росіяни виведуть війська з території України й обговорюватиметься питання сусідства між країнами після звільнення територій. Вони повинні будуть заплатити репарації за всю зруйновану інфраструктуру та всіх убитих українців – за вбивства, зґвалтування, тортури й усі злочини. Територіальний компроміс – це вихід України на кордони 1991 року», – наголосив він. 

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський виключив будь-які поступки Росії, які б стосувалися територіальної цілісності. Зокрема, неможлива відмова від Криму, Донецької та Луганської областей. 

Тим часом міністр оборони розказав про державних мародерів, які завищували ціну зброї для України.

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Теги: ЗСУ Олексій Резніков

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