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Хто розмінував Чонгар: Резніков дав пояснення

Надія Клочко
glavcom.ua
Хто розмінував Чонгар: Резніков дав пояснення
Окупанти перетнули перешийок між Кримом та материковою Україною у ніч на 24 лютого
Фото: krymr.com

Усі факти щодо розмінування проходів із Криму фіксуються, в тому числі Службою безпеки

Україна після перемоги у війні проведе розслідування щодо того, хто розмінував Чонгар і мости на всіх кримських перешийках, що дозволило окупаційним військам швидко просунутися територією Херсонської області. Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков у інтерв’ю «Українській правді».

Міністр наголосив, що рішення про замінування чи розмінування – це питання виключно військових.

«Я абсолютно відповідально вам скажу, що прийняття рішення про замінування, розмінування, натискання кнопки, щоб щось підірвати, взагалі не відноситься до компетенції цивільної влади. Ні до уряду, ні до президента, ні до міністра оборони, ні до прем’єр-міністра, ні до народних депутатів, ні до вас – ні до кого. Це суто військове питання. Тому хтось придумав цей наратив, і придумав, що хтось там сказав підірвати-не підірвати, розмінувати – це суто військова історія, саперна», – наголосив він.

Резніков зазначив, що після перемоги буде проведено відповідне розслідування. І в разі встановлення фактів, що кимось із військових або представників інших сил сектору безпеки і оборони був скоєний злочин, то вони будуть притягнуті до відповідальності.

«Це питання обговорювалося на засіданні профільного парламентського комітету. Я був на ньому разом з генералом Залужним, нашим головнокомандувачем, і начальником Генерального штабу генералом Шапталою. Нашими військовими було дане наступне пояснення, що після перемоги буде проведено відповідне розслідування. І в разі встановлення фактів, що кимось із військових або представників інших сил сектору безпеки і оборони був скоєний злочин, то вони точно будуть притягнуті до відповідальності. Але сьогодні впливати на розслідування, так генерал Залужний сказав, я не хочу, бо правда буде своя у всіх, а в нас зараз іде війна, і зараз стоїть завдання перемогти в цій війні», – сказав міністр.

Очільник Міноборони наголосив, що військові самі зацікавлені у проведенні такого розслідування. І факти всі сьогодні збираються, фіксуються, в тому числі Службою безпеки, контррозвідкою.

«Чи мала місце диверсія, чи мало місце шпигунство, чи мала місце провокація, чи безглузда недбалість когось – але це точно питання не до цивільної частини влади, це питання до управління сектору безпеки і оборони. Тобто людей в погонах, які відповідали за цей напрямок», – сказав він.

Водночас Резніков зазначив, що підрив мостів на адмінмежі з окупованим Кримом не мав би вагомого впливу на швидкість просування ворожих військ по території Херсонщини.

«Можу сказати лише одну річ, я цей аргумент застосував, захищаючи наших військових під час засідання цього парламентського комітету: усі, хто кричить «все пропало, міст не підірвали», послухайте в першу чергу військових! І вони вам скажуть, що там ще 10 проходів є з Криму по суходолу, а не по мостах! І тому підрив моста не вплинув би аж ніяк на можливість росіян просунутися в цьому напрямку. Це відповідально сказав один з військових генералів, який зараз перебуває в політичній опозиції, я від нього це вперше почув.

По-друге, якщо ви пам’ятаєте, у перші дні війни у Києві на Оболоні був російський БТР. Як і на підступах до Броварів стояли бурятські танки. Від Броварів до Києва рукою подати. Міст Метро треба було підривати? Треба. Але що б сьогодні суспільство говорило – навіщо підірвали мости, немає мостів через Дніпро?! Логіка така», – зауважив очільник оборонного відомства.

Нагадаємо, раніше генерал Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку великої війни з РФ і повернувся на південний напрямок, заявив, що головне завдання Збройних сил – до кінця року закінчити основну фазу війни. Він висловив упевненість, що Херсон до кінця цього року буде звільнений, а активна фаза ведення війни завершиться. 

Міністр оборони Олексій Резніков раніше спрогнозував, що Україна може повернутися до кордонів, які існували до початку повномасштабного вторгнення Росії, вже цього року. На його думку, такий прогноз щодо строків закінчення війни є цілком реалістичною за збереження підтримки західних партнерів. 

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Теги: Олексій Резніков війна в Україні Крим Херсонщина окупанти

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