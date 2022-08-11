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Резніков назвав головну помилку росіян при вторгненні в Україну

Надія Клочко
glavcom.ua
Резніков назвав головну помилку росіян при вторгненні в Україну
Росіяни, починаючи вторгнення, не завершивши формувати ударні угруповання
фото: УП

Армія РФ почали наступ на Україну, не будучи остаточно готовою

Війська Росії розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, не сформувавши ударних угруповань. Це означає, що росіяни пішли у наступ, не підготувавшись остаточно, що дало Збройним силам України певні переваги. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю «Українській правді».

«Станом на 24 лютого росіяни не створили ударних угруповань у повному розумінні військового мистецтва. Це я не сам вигадав як цивільна особа, це військові мені пояснили на рівні Генштабу, що ударне угруповання для наступу передбачає певні ознаки: органи управління та органи постачання, і госпіталі, і логістичні ланцюжки, і ударні групи тощо. Так ось у всіх ризикованих зонах росіяни не мали ознак завершеного формування масштабного ударного угруповання», – зазначив глава Міноборони.

За словами Резнікова, саме завдяки цьому прорахунку російського командування українським військам вдалося послідовно деокупувати Київщину, Чернігівщину та Сумщину.

«За правилами спочатку артилерія відпрацьовує територію, потім йдуть танки, а потім уже піхота. Але вони були настільки переконані, що нашвидкуруч нас візьмуть, що залишили артилерію позаду себе та танками й БТР поїхали на Бровари захоплювати Київ. І ще везли із собою парадну форму», – сказам міністр.

Очільник Міноборони додав, що для формування остаточного ударного угруповання армії РФ потрібно було «ще тиждень, два, три».

«Це означає, що вони пішли в наступ, не будучи остаточно готовими. Тому їхні логістичні ланцюжки різалися нами так легко. Те саме сталося і в Білорусі», – наголосив міністр.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков раніше спрогнозував, що Україна може повернутися до кордонів, які існували до початку повномасштабного вторгнення Росії, вже цього року. На його думку, такий прогноз щодо строків закінчення війни є цілком реалістичною за збереження підтримки західних партнерів. 

Наприкінці липня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Збройні сили України вже звільнили від окупантів понад тисячу населених пунктів

Раніше генерал Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку великої війни з РФ і повернувся на південний напрямок, заявив, що головне завдання Збройних сил – до кінця року закінчити основну фазу війни. Він висловив упевненість, що Херсон до кінця цього року буде звільнений, а активна фаза ведення війни завершиться. 

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Теги: Олексій Резніков війна в Україні війна росія окупанти окупація

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