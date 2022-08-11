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Резніков розповів про систему контролю за західною зброєю в Україні

Надія Клочко
glavcom.ua
Резніков розповів про систему контролю за західною зброєю в Україні
Надана західними партнерами техніка показує хороші результати на передовій
фото: Генштаб ЗСУ

Україна використовує декілька сервісів для контролю за озброєнням

В Україні уже діє система контролю за зброєю LOGFAS – програма, яка працює за стандартами НАТО. Про це у інтерв’ю «Українській правді» розповів міністр оборони Олексій Резніков.

За словами міністра, система LOGFAS уже запущена, однак наразі стоїть питання її постійного розгортання і розширення. Він зазначив, що Міноборони планує у цьому місяці завершити перший рівень розгортання системи.

«Я з перших днів «Рамштайну» (переговорний майданчик щодо надання Україні військової допомоги від країн Заходу – «Главком») у своїх навіть закритих промовах і листах писав: будь ласка, давайте максимально влаштовувати механізми контролю. Прошу, надішліть сюди офіцерів ваших, генералів, яким ви довіряєте. Це перший момент.

Другий момент: певні логістичні речі. Я не хочу розкривати їх суспільству не тому, що суспільству не довіряю, а тому що ворог нас з вами теж буде читати. Тому наші партнери забезпечують логістичні моменти, знаючи, що і куди потрапляє, і щоб їм було це комфортно. Чому? Тому що коли на «Рамштайні» я виступав, перші два слова були це «час» і «перехід». Тобто перехід від радянської системи до НАТОвських стандартів», – зазначив посадовець.

Резніков запевнив, що партнери України знають, як експлуатується надане озброєння і де воно знаходиться.

Міністр нагадав, що ще в 2019 році Україні була передана система LOGFAS, і наша держава розпочала у військових навчальних закладах навчання підготовку операторів цієї програми.

«А коли нам почали давати ту зброю, була розмова з Ллойдом Остіном, і потім лист офіційний: дайте нам ліцензію розширену і дайте нам більше операторських місць, щоб ми могли зараз разом із вами запустити цю систему. Вона дуже складна й одночасно мудра.

Оскільки вона від центрального оперативного рівня доходить у результаті аж до бригадного. Наше завдання хоча би зверху і вниз рухатися. Плюс потрібен переклад на українську мову, щоби наше командування сил логістики або командування сил підтримки на місцях могло теж оперувати цією системою. Тому я думаю, що в серпні першу презентацію верхнього стратегічного рівня ми проведемо. Ну, звісно, з партнерами в закритому режимі так, як їм це зручно», – розповів Резніков.

Паралельно, як зауважив очільник Міноборони, за допомогою НАТОвського європейського офісу разом з українськими Мінцифри і Мінінфраструктури розроблено систему, яку назвали «Каравай». Ця система більше стосується логістики.

Також є третя система для користування військово-політичним керівництвом країни – це система СОТА, яка зроблена на базі Ради нацбезпеки та оборони України.

Резніков також розповів про плани щодо створення Агенції оборонних закупівель.

«Є нюанс, тому що в мене моя амбіція, щоб це агентство має бути не просто спецекспортером, а це має бути в ідеалі такий військовий «Амазон». Коли хтось звертається за потребою, а хтось робить пропозицію. Це моя мрія, щоб там були всі відомі виробники в світі, окрім російських, звісно, тих, яким ми довіряємо, вони були там напряму в реєстрі і мали можливість без посередників нам постачати напряму. Перший контракт, який буде на агенції, це буде якийсь зрозумілий, з абсолютно відомою публічною компанією», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше представник Європолу Ян Оп Ген Оорт заявляв про нібито фіксацію випадків торгівлі вогнепальною зброєю та іншими товарами військового призначення з України на чорному ринку. 

Секретар РНБО Олексій Данілов своєю чергою заявив, що очікує на предметну розмову з представниками установи з фактами і доказами щодо заяв про нібито існуючі випадки торгівлі зброєю. Він зазначив, що публікації про нібито контрабанду зброї співпадають з розгортанням масштабної інформаційної спецоперації Росії MakZim, яка займається дискредитацією України. Її метою є припинення поставок зброї від ваших союзників. 

Згодом Європол спростував свою заяву та запевнив, що цілком довіряє українському уряду та продовжує співпрацю з Україною. 

Також нагадаємо, що британське видання Financial Times 12 липня опублікувало маніпулятивну статтю із заголовком «НАТО та ЄС б’ють тривогу через контрабанду зброї в Україні». Згодом Financial Times, ймовірно через негативний розголос, змінило заголовок, додавши слово «ризик».

У матеріалі йшлося про те, що буцімто «країни закликають посилити відстеження зброї, щоб припинити її продаж на чорний ринок Європи». Начебто є побоювання, що «злочинні групи контрабандою вивозять зброю з країни на чорний ринок Європи».

НАТО відреагувало на скандальну статтю Financial Times про Україну. У Альянсі заявили, що Україна належним чином забезпечує збереженість та облік зброї, яку вона отримує від союзників у реалізації права на самооборону від російської агресії.

У міністерстві оборони США заявили, що не сумніваються в належному використанні Україною наданої зброї.

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Теги: Олексій Резніков озброєння зброя війна в Україні

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