Є величезна кількість російських людей, які підтримують єдину Україну, – Зеленський

Український президент вважає неправильним говорити, що «всі росіяни ненавидять українців»

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що величезна кількість росіян не підтримують агресивну політику Кремля щодо України, і вважають Крим українським. Таку заяву він зробив в інтерв'ю телеканалу «Дом».

«Ми не маємо говорити, що всі росіяни ненавидять Українців, це неправда. І це той наратив, який показують і в РФ, я знаю, по телевізору, що українці ненавидять росіян. Це не зовсім правда… Є величезна кількість російських людей, які підтримують єдину Україну, підтримують Донбас і бачать його тільки українським. І їм неприємно. І взагалі то їм соромно за все, що пов'язано з Кримом», – пояснив він.

Глава держави переконаний, що російська історія ще буде оплакувати рішення Кремля з приводу Криму. Адже вони запустили розбрат між українцями і росіянами.

При цьому він наголосив, що розуміє позицію українців, що ставляться до Росії непримиренно – бо війна відняла у багатьох друзів і родичів.

Зеленський також заявив, що прихильникам ідеології «русского мира» не слід залишатися на території тимчасово окупованого Донбасу – їм варто переїжджати в Росію, оскільки цей регіон ніколи не увійде до складу РФ.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про важливість для жителів окупованого Донбасу самоідентифікуватися і визначитися: вони з Україною або Росією. Він наголосив, що людям з проросійською позицією не варто залишатися на Донбасі.

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