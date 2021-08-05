  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Є величезна кількість російських людей, які підтримують єдину Україну, – Зеленський

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Є величезна кількість російських людей, які підтримують єдину Україну, – Зеленський
    Фото з відкритих джерел

    Український президент вважає неправильним говорити, що «всі росіяни ненавидять українців»

    Президент України Володимир Зеленський переконаний, що величезна кількість росіян не підтримують агресивну політику Кремля щодо України, і вважають Крим українським. Таку заяву він зробив в інтерв'ю телеканалу «Дом».

    «Ми не маємо говорити, що всі росіяни ненавидять Українців, це неправда. І це той наратив, який показують і в РФ, я знаю, по телевізору, що українці ненавидять росіян. Це не зовсім правда… Є величезна кількість російських людей, які підтримують єдину Україну, підтримують Донбас і бачать його тільки українським. І їм неприємно. І взагалі то їм соромно за все, що пов'язано з Кримом», – пояснив він.

    Глава держави переконаний, що російська історія ще буде оплакувати рішення Кремля з приводу Криму. Адже вони запустили розбрат між українцями і росіянами.

    При цьому він наголосив, що розуміє позицію українців, що ставляться до Росії непримиренно – бо війна відняла у багатьох друзів і родичів.

    Зеленський також заявив, що прихильникам ідеології «русского мира» не слід залишатися на території тимчасово окупованого Донбасу – їм варто переїжджати в Росію, оскільки цей регіон ніколи не увійде до складу РФ.

    Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про важливість для жителів окупованого Донбасу самоідентифікуватися і визначитися: вони з Україною або Росією. Він наголосив, що людям з проросійською позицією не варто залишатися на Донбасі.

    Читайте також:
    Теги: історія Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Є величезна кількість російських людей, які підтримують єдину Україну, – Зеленський