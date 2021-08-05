Зеленський порадив проросійськи налаштованим українцям залишити Донбас (відео)

Президент закликає визначитися: Україна – це батьківщина, або людина тут є гостем

Президент Володимир Зеленський заявив про важливість для жителів окупованого Донбасу самоідентифікуватися і визначитися: вони з Україною або Росією. В інтев'ю телеканалу «Дом» він наголосив, що людям з проросійською позицією не варто залишатися на Донбасі.

«Я вважаю, що якщо ти сьогодні живеш на тимчасово окупованій території Донбасу й ти вважаєш, що «наше діло праве», «нам до Росії», «ми росіяни» – велика помилка залишатися жити на Донбасі… Тому що без України на цій території цивілізації не буде. Україна ростиме, все будуватиме. А частина Донбасу в окупованому, у відрізаному вигляді нікуди не ростиме. Тому щастя для цих людей тут не буде», – сказав Зеленський.

Він закликав визначитися: Україна – це батьківщина, або людина тут є гостем.

«Є вислів: «Людина перебуває у шпагаті» Це вона не знає, що робити, вона довго обирає й не може обрати, й вона не знає, хто вона. Найголовніше в цій історії – точно для себе зрозуміти: ти росіянин, ти в Росії (я не про національність, а про внутрішній вибір для себе), чи ти українець, і це твоя земля? Це твоя батьківщина чи ти – гість?», – зазначив президент.

При цьому голова держави підкреслив, що «ніхто нікого виганяти не буде», це повинно бути самостійне рішення людини. Він також наголосив, що Донбасу буде деокуповано.

«Але якщо ти відчуваєш, що ти українець і Донбас український, якщо ти поважаєш цей прапор, поважаєш українську мову (навіть якщо тебе не вчили в школі, сам почитай книжки, все прийде, говори, як хочеш), але якщо ти відчуваєш, що ти українець, – будь там. Будь, тримайся, все одно ця земля буде деокупована в будь-якому разі. Це історія. Тому тут немає: нормальний – ненормальний. Тут є: хто ти? Сам для себе дай відповідь», – резюмував президент.