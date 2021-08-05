«Це рабство якесь». Зеленський прокоментував залучення жителів Донбасу до російських виборів

Вибори в Держдуму РФ призначені на 19 вересня 2021 року

Вибори в Держдуму РФ призначені на 19 вересня 2021 року

Росія роздає жителям окупованих територій свої паспорти, щоб залучити їх до виборів

Президент Володимир Зеленський відреагував на те, що Росія залучає мешканців окупованого Донбасу до своїх виборів. За словами Зеленського, це схоже на рабство. Про це йдеться в інтерв'ю Зеленського каналу «Дом».

Глава держави зазначив, що участь українців з ОРДЛО в російських виборах є елементом паспортизації.

«Вибори в Держдуму. Українців з цими паспортами (російськими - ред.) вони саджають в автобуси, примушують голосувати. Це рабство якесь. Але як показує історія – зазвичай такі кроки історія змиває як після дощу. Все це пройде», – сказав президент.

Раніше голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова розповіла про можливості проголосувати на виборах в Державну думу для громадян, які перебувають на території самопроголошених терористичних «Л/ДНР».

Крім того, повідомлялося, що Росія заграє з жителями ОРДЛО напередодні виборів до Держдуми.

Також Арестович заявляв, що вибори в Держдуму в Донбасі – підстава посилити санкції проти РФ.

Нагадаємо, партія Путіна «Єдина Росія» уклала угоду із «Союзом добровольців Донбасу», яку очолює Олександр Бородай – бойовик і колишній глава «ДНР», що сьогодні проживає в Росії. Вибори в Державну думу пройдуть 19 вересня 2021 року.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 14 травня 2021 року про запровадження санкцій. У списку опинилися ватажки так званих ДНР та ЛНР, а також «очільник» окупованого Криму.

Так, під українськими санкціями опинилися ватажок «ДНР» Денис Пушилін, ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник та так званий «глава» Криму Сергій Аксьонов. Водночас санкції наклали на десятки веб-ресурсів, пов'язаних з «ЛНР» і «ДНР» та окупаційним режимом Криму.

Тим чаасом віцеспікер Держдуми РФ закликав ліквідувати Україну.

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