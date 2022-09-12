«Єдиний шанс вийти з ситуації». Зеленський дав пораду Путіну

Український президент наголосив, що закінчення війни залежить лише від Путіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін може закінчити війну проти України, і це буде для нього «єдиним шансом вийти із цієї ситуації». Про це український лідер сказав у інтерв'ю журналісту CNN Фаріду Закарії.

Журналіст поставив Зеленському запитання, чи може закінчитися повномасштабна війна Росії проти України, допоки Путін залишається при владі. У відповідь президент України зазначив, що закінчення війни залежить лише від Путіна.

«Може бути так, що він керуватиме Росією, а війна закінчиться. У принципі, я вважаю, що для нього це єдиний шанс вийти з цієї ситуації, інакше він із неї не вийде. Або це станеться після нього», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що він наразі не планує розпочинати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовляється від переговорів з Україною, але що більше відкладається процес, то складніше буде домовитися.