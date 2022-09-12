Переговори з Росією. Зеленський втер носа Путіну, Кремль відреагував

У Кремлі заявили, що нинішні «ультиматуми» є дитячою розминкою перед вимогами майбутнього

Після відмови президента України Володимира Зеленського вести переговори з країною-агресоркою Росією, яка постійно ставить свої умови, Кремль заговорив, що нинішні «ультиматуми» є дитячою розминкою перед вимогами майбутнього. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, передумови для переговорів не бачить.

«Не вбачаємо нині якоїсь переговорної перспективи і, як і раніше, констатуємо відсутність будь-яких передумов для таких переговорів», – сказав речник Путіна, якого цитують російські ЗМІ.

Коментуючи слова президента Зеленського, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв заявив, що нинішні «ультиматуми» є дитячою розминкою перед вимогами майбутнього.

«Якийсь Зеленський сказав, що він не вестиме діалог з тими, хто висуває ультиматуми», – написав заступник голови Ради безпеки країни-окупантки. Далі Медведєв заявив, що президент України знає «ультиматуми»: тотальна капітуляція Києва на умовах Росії.

Останні очні переговори російської та української делегацій відбулися у палаці Долмабахчі у Стамбулі наприкінці березня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що він наразі не планує розпочинати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. «На сьогодні ні. Я не бачу ніякого бажання з їхнього (Росії - ред.) боку, щоб бути конструктивними. Що стосується їх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував – він (Путін - ред.) або хтось інший. Це мій принцип – я не буду говорити з тим, хто ставить ультиматуми», – відповів президент на питання про переговори з Путіним.

Раніше міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовляється від переговорів з Україною, але що більше відкладається процес, то складніше буде домовитися