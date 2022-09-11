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Лавров посипав новими погрозами Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лавров посипав новими погрозами Україні
Лавров: «Чим довше вони затягують цей процес, тим складніше буде домовлятися
фото з відкритих джерел

На думку Лаврова, Москва знає, як досягати своїх цілей

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовляється від переговорів з Україною, але що більше відкладається процес, то складніше буде домовитися. Слова Лаврова цитують пропагандистські ЗМІ.

«Ми не відмовляємося від переговорів, але ті, хто відмовляється, повинні розуміти, що чим довше вони затягують цей процес, тим складніше буде домовлятися», – сказав він.

На думку Лаврова, Москва знає, як досягати своїх цілей.

Нагадаємо, Лавров заявив, що Москва буде вважати нападом на РФ будь-які дії, в яких побачить загрозу для своїх «миротворців» у невизнаному Придністров’ї на території Молдови.

Раніше президент Володимир Зеленський озвучив умови для переговорів з Росією і назвав ризики .

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Теги: Сергій Лавров росія переговори

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