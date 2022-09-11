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Світ у захваті, ворог – у паніці: звернення Зеленського (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Світ у захваті, ворог – у паніці: звернення Зеленського (відео)
Звернення Володимира Зеленського за підсумками 200 днів повномасштабної війни
фото: Офіс президента

Українські захисники продовжують успішно проводити контрнаступ одразу на кількох напрямках

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні дії наших воїнів на півночі, півдні та сході України бачать і відзначають усі. Про це Зеленський сказав у своєму черговому відеозверненні.

«Світ у захваті, ворог – у паніці, Україна пишається вами, вірить у вас, молиться за вас, чекає на вас. Ми певні: ви вийдете на наш кордон, на всі його ділянки. Побачите наші рубежі та ворожі спини. Побачите, як сяють очі наших людей та п’яти окупанта. Вони назвуть це жестами доброї волі. Ми назвемо це перемогою», – заявив президент.

Він подякував українським військовим за 200 днів повномасштабної війни.

«200 днів українського спротиву. Майже 5 тисяч годин. Майже 300 тисяч хвилин. Майже 20 мільйонів секунд. І рівно стільки ж причин, щоб усім, завдяки кому це можливо, сказати сьогодні «дякую». Мільйони разів. Без жодних «майже». Сказати, що ми віримо в них і нашу перемогу. Без жодних «майже». Всім, хто за 200 днів знищив понад 2000 ворожих танків, 4500 бойових броньованих машин, понад 1000 ворожих артилерійських систем, 250 літаків та 200 гелікоптерів і майже 1000 безпілотників окупанта, 15 кораблів і катерів, тисячі одиниць іншої ворожої техніки. Звільнив сотні наших міст і сіл. Хто зламав плани ворога, бо не зламався сам», – зазначив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині.

Зазначимо, що внаслідок сьогоднішніх ударів шість областей після вибухів частково залишились без світла.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.

Теги: ворог контрнаступ кордон окупанти президент Україна Володимир Зеленський війна

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