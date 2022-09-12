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Зеленський оцінив ймовірність початку переговорів з Путіним

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський оцінив ймовірність початку переговорів з Путіним

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що він наразі не планує розпочинати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив Зеленський в інтерв'ю CNN.

«На сьогодні ні. Я не бачу ніякого бажання з їхнього (Росії - ред.) боку, щоб бути конструктивними. Що стосується їх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував - він (Путін - ред.) або хтось інший. Це мій принцип - я не буду говорити з тим, хто ставить ультиматуми», - відповів президент на питання про переговори з Путіним.

Також він підкреслив, що будь-який договір між Україною і Росією може бути укладений тільки в разі повного виведення військ країни-агресора з української території.

«Я знаю, що деякі країни підштовхують нас у напрямку мінського процесу. Я хочу, щоб світ визнав, що одна справа - дипломатичне рішення, а інша - Мінськ-2, -3, -5, -10. Це дві різні речі, тому що Мінськ - порожній папірець, який дозволить Росії відпочити перед наступним вторгненням», - зазначив президент.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Відео наслідків ударів Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що внаслідок сьогоднішніх ударів шість областей після вибухів частково залишились без світла.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.

Теги: відео окупанти переговори президент путін

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