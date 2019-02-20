Єльченко: дебати у Генасамблеї ООН можуть дати поштовх мирному процесу в Україні



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Генасамблея ООН 20 лютого розгляне ситуацію на окупованих територіях України

Загальне слухання про ситуацію в Україні і наслідки російської агресії відбуватиметься у Генасамблеї ООН вперше

Дебати у Генеральній асамблеї ООН потрібні для того, аби почути думки інших країн щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України, які згодом можуть стати основою рішень в ООН.

Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, повідомляє «Укрінформ».

За його словами, вони також можуть дати поштовх існуючим форматам мирного врегулювання чи зробити переговорним майданчиком саме Генасамблею.

«Ми хочемо послухати думки країн для подальшого аналізу. Для подальшої роботи у рамках «нормандської», «мінської» груп. Можливо, ці дебати дадуть і там поштовх. У них, як ми бачимо, жодного прогресу, жодного руху взагалі не відбувається останні тижні, навіть місяці. Нам потрібен якийсь інший переговорний майданчик, і ним могла б стати саме Генасамблея, Організація Об’єднаних Націй», - пояснив дипломат.

Єльченко зауважив, що він очікує також початку серйозної розмови про розгортання миротворчої операції, чого поки не відбувається. За підсумками обговорення, можливо, будуть підготовлені проекти рішень, які можна буде ухвалити на Генасамблеї, оскільки наявність пункту порядку денного дозволяє виносити їх на розгляд «у будь-який час».

На думку дипломата, сама назва пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» та однойменне обговорення у Генасамблеї 20 лютого вже є дуже важливими для спростування хибних російських наративів щодо війни в Україні.

«Росія робила все, щоби запобігти включенню такого пункту. Сама його назва повністю перебиває весь російський наратив. Які там «окуповані»? Це ж, на їхню думку, «громадянський конфлікт», «громадянська війна в Україні», «етнічний конфлікт» і т.ін. Вони не визнають, що Крим окупований, а про Донбас не хочуть навіть вживати це слово. Тому сама по собі назва вже дуже важлива», - розповів Єльченко.

Він додав, що таке загальне слухання про ситуацію в Україні і наслідки російської агресії відбуватиметься у Генасамблеї ООН вперше. Раніше обговорювалися лише окремі аспекти - мілітаризація Криму, порушення прав людини у Криму, ситуація на Донбасі та ін. Єльченко переконаний, що також важливим елементом дебатів буде особиста участь президента України Петра Порошенка, оскільки це продемонструє, наскільки обговорювані питання важливі для України.

Нагадаємо, минулого року Україні вдалося включити до порядку денного ООН окремий пункт «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України», територіях Донбасу та Криму. Перше спеціальне засідання з цієї теми призначене на 20 лютого, дату яка є також п’ятою річницею початку російсько-українського конфлікту.

До слова, у грудні 2018 року Генеральна асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму та засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях.

Співавторами резолюції виступили 40 країн.

Президент України Петро Порошенко назвав резолюцію ООН важливим кроком на шляху до деокупації Криму.

Як відомо, Російська Федерація, Білорусь, Сербія та ще 16 країн на засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку не підтримали ініційовану Україною резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів».