Порошенко виступить на засіданні Генасамблеї ООН



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На Генасамблеї пройдуть дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України

У рамках програми перебування в США Порошенко візьме участь у молебні за загиблими героями Небесної сотні

20 лютого президент Петро Порошенко здійснить візит до Нью-Йорку, де прийме участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН з пункту порядку денного 67 «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Включення зазначеного пункту до порядку денного ГА ООН було ініційоване Україною. Проведення дебатів на згадану тему у 5-ту річницю початку агресії Російської Федерації проти України стане першим комплексним розглядом у рамках ГА ООН цього питання», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що Порошенко візьме особисту участь у дебатах і виступить з промовою перед країнами-членами ООН.

Заплановано також проведення низки двосторонніх зустрічей президента України, зокрема, з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем та головою 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Марією Фернанда Еспіноса Гарсес.

У рамках програми перебування в США Порошенко візьме участь у молебні за загиблими героями Небесної сотні, а також відвідає Філадельфію, де йому мають вручити відзнаку «Міжнародний державний діяч».

Раніше повідомлялося, що Генеральна асамблея ООН 20 лютого обговорить ситуацію на окупованих Росією територіях України.