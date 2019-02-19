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    Порошенко виступить на засіданні Генасамблеї ООН

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    <p>На Генасамблеї пройдуть дебати щодо ситуації&nbsp;<span>на тимчасово окупованих територіях України</span></p> - Порошенко виступить на засіданні Генасамблеї ООН

    На Генасамблеї пройдуть дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України

    У рамках програми перебування в США Порошенко візьме участь у молебні за загиблими героями Небесної сотні

    20 лютого президент Петро Порошенко здійснить візит до Нью-Йорку, де прийме участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН з пункту порядку денного 67 «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

    Про це повідомляє прес-служба глави держави.

    «Включення зазначеного пункту до порядку денного ГА ООН було ініційоване Україною. Проведення дебатів на згадану тему у 5-ту річницю початку агресії Російської Федерації проти України стане першим комплексним розглядом у рамках ГА ООН цього питання», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що Порошенко візьме особисту участь у дебатах і виступить з промовою перед країнами-членами ООН.

    Заплановано також проведення низки двосторонніх зустрічей президента України, зокрема, з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем та головою 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Марією Фернанда Еспіноса Гарсес.

    У рамках програми перебування в США Порошенко візьме участь у молебні за загиблими героями Небесної сотні, а також відвідає Філадельфію, де йому мають вручити відзнаку «Міжнародний державний діяч».

    Раніше повідомлялося, що Генеральна асамблея ООН 20 лютого обговорить ситуацію на окупованих Росією територіях України.

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