Оприлюднена дата, коли Генасамблея ООН обговорить ситуацію на окупованих територіях України



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Українські дипломати сподіваються почути там багато заяв країн-членів ООН на підтримку України

Генеральна асамблея ООН 20 лютого обговорить ситуацію на окупованих Росією територіях України. Про це речник Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко сказала на прес-конференції у Києві, повідомляє УНІАН.

«Я думаю, що своє ставлення до російської позиції світова спільнота чітко продемонструє вже 20 лютого, коли відбудеться обговорення на порядку денному Генеральної асамблеї ООН ситуації на окупованих територіях України», − заявила Зеленко.

«Ми сподіваємося почути там багато заяв країн-членів ООН на підтримку України», − заявила вона і додала, що обговорення відбудеться з ініціативи української сторони.

«Це фактично перший раз, коли до порядку денного засідання Генеральної асамблеї буде винесено обговорення − дебати на тему ситуації на окупованих територіях. І це буде надійний майданчик, який продемонструє те, наскільки світова спільнота готова підтримати Україну», − сказала вона.

«Це буде додатковим сигналом з боку наших міжнародних партнерів на підтримку України у відновленні суверенітету над окупованими територіями та припинення агресії», − заявила Зеленко.

Нагадаємо, у грудні 2018 року Генеральна асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму та засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях.

Співавторами резолюції виступили 40 країн.

Президент України Петро Порошенко назвав резолюцію ООН важливим кроком на шляху до деокупації Криму.

Як відомо, Російська Федерація, Білорусь, Сербія та ще 16 країн на засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку не підтримали ініційовану Україною резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів».