Єрмак розповів, як відсвяткував день народження у Феофанії

Єрмак розповів, що його життєвий шлях в цьому році був не простим

Глава Офісу президента поскаржився на «тонни бруду»

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів про те, як вчора, 21 листопада зустрів день народження у лікарні. Відповідний пост він зробив у себе на сторінці в Facebook.

«Для мене це був дуже цікавий рік з несподіваними сюжетними поворотами. І ось, вперше в житті, зустрічаю день народження в лікарні. Досить несподівано, але сьогодні (21 листопада) був хороший день і я точно його запам’ятаю! Два тижні інтенсивної роботи на відстані від Офісу дозволили подивитися на багато речей свіжим поглядом. Я впевнений, що ми на правильному шляху і нам все вдасться. і хоч кількість випробувань, які звалилися на всіх нас за цей рік, безпрецедентна, у мене немає ніяких сумнівів в тому, що все буде добре», – запевняє Єрмак.

Водночас він розповів, що його життєвий шлях в цьому році був не простим.

«На мене ніколи не виливалися такі тонни бруду, як в цьому році, коли я почав займатися політикою. Не дивлячись на це я зовсім не втратив драйву і впевненості, тому що з нами йде велика кількість прекрасних і світлих людей. Вдячний президенту за ту можливість, яку саме він дав нашій команді. Якщо хтось ще не вірить в нас, ми будемо боротися за кожну людину, ми будемо переконувати і пояснювати своє бачення і свою стратегію. Я дуже щасливий, що народився саме в цій країні. І, попри всі складнощі в долі України, розумію, що у нас всіх з’явився історичний шанс. Це сталося після революцій і повторилося зараз після того, як до влади прийшов президент Зеленський», – пише Андрій Єрмак.

Він також додав, що попереду у країни ще багато роботи.

«У нас ще багато роботи попереду – нам треба зміцнювати економіку, зміцнювати незалежність, захищати нашу країну, повернути наші території і наших людей і ніколи більше не дозволити нікому нічого забирати у нас», – заявив Єрмак.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.