У Збройних силах за минулу добу виявили 137 нових випадків коронавірусу

Всього за час пандемії померло 25 військовослужбовців

Всього за час пандемії одужало 6124 військовослужбовця

За минулу добу коронавірус підтвердили у 137 військовослужбовців, загалом у ЗСУ хворіють 2866 осіб. Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10:00 22 листопада в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2866 осіб», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього за час пандемії одужало – 6124 особи, летальних випадків – 25. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 384 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 56 осіб.

«За минулу добу зареєстровано 137 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», – йдеться у повідомленні.

З них у заклади охорони госпіталізовано 19 осіб, а на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 118 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 624744

Хворіють 326876

Одужали 286917

Померли 10951

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Нагадаємо, за минулу добу 21 листопада в Україні виявили 12079 нових хворих на коронавірус. Це на 2501 особу менше, ніж днем раніше (14580).

Також минулої доби на Covid-19 захворіли 489 дітей та 375 медпрацівників.

Було шпиталізовано вчора 1134 особи. Через хворобу померли 138 пацієнтів, а одужали – 4604 особи.

Здійснено тестувань за добу – 34397 (зокрема методом ПЛР – 27998, методом ІФА – 6399).

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 624744 особи, одужало – 286917 осіб, летальних випадків – 10951, проведено ПЛР-тестувань – 4182331.