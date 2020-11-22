У МОЗ розповіли, в якому випадку вдасться уникнути введення повного локдауну

За минулу добу 21 листопада в Україні виявили 12079 нових хворих на коронавірус

Носіть маски та захистить від хвороби себе та своїх близьких

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило заклик до українців користуватися індивідуальними засобами захисту, оскільки саме масове дотримання протиепідемічних правил допоможе Україні уникнути жорсткого карантину.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

«Дотримання маскового режиму – одне з головних правил протиепідемічної безпеки.

Носіть маски та захистить від хвороби себе та своїх близьких», – йдеться у повідомленні.

В інфографіці відомства зазначається, що у разі, коли 95% людей користуватимуться захисними масками, можна буде уникнути локдауну.

Коронавірус в Україні

Всього 624744

Хворіють 326876

Одужали 286917

Померли 10951

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Нагадаємо, за минулу добу 21 листопада в Україні виявили 12079 нових хворих на коронавірус. Це на 2501 особу менше, ніж днем раніше (14580).

Також минулої доби на Covid-19 захворіли 489 дітей та 375 медпрацівників.

Було шпиталізовано вчора 1134 особи. Через хворобу померли 138 пацієнтів, а одужали – 4604 особи.

Здійснено тестувань за добу – 34397 (зокрема методом ПЛР – 27998, методом ІФА – 6399).

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 624744 особи, одужало – 286917 осіб, летальних випадків – 10951, проведено ПЛР-тестувань – 4182331.