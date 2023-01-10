ЄС зробив важливу заяву про танки для України

Урсула фон дер Ляйєн: «Передові системи ППО, але також інші види передового військового обладнання, скільки необхідно для захисту України»

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Україна має отримати всю зброю, якої вона потребує, зокрема і танки. Відповідну заяву фон дер Ляйєн зробила під час брифінгу.

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Відповідаючи на запитання щодо її позиції щодо передачі західних танків Україні, фон дер Ляйєн зазначила, що Київ має отримати всю необхідну зброю для захисту від російської агресії.

«Це означає, звичайно, передові системи ППО, але також інші види передового військового обладнання, скільки необхідно для захисту України», – додала вона.

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Глава Євроради Шарль Мішель також підкреслив, що підтримує підхід ЄС до великих постачань військового обладнання Україні. «Бо ми знаємо, що вони ведуть боротьбу за своє майбутнє, але також за наші спільні цінності», – підсумував він.

Нагадаємо, Європейський Союз та НАТО на тлі повномасштабної війни Росії в Україні підписали спільну декларацію про стратегічне партнерство.