Війна в Україні: ЄС і НАТО підписали декларацію про співробітництво

Генсек НАТО також додав, що московський режим хоче контролювати своїх сусідів і бачить загрозу у демократії та свободі

Дана декларація про партнерство вже третя – першу підписали у 2016 році, а другу – у 2018

Європейський Союз та НАТО на тлі повномасштабної війни Росії в Україні підписали спільну декларацію про стратегічне партнерство. Про це в ході брифінгу оголосив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

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У церемонії підписання, що відбулася у брюссельській штаб-квартирі Альянсу, взяли участь генсекретар НАТО Столтенберг, президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Це третя декларація про партнерство – першу підписали у 2016 році, а другу – у 2018.

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У цьогорічному документі зазначається, що російська агресія стала ключовим викликом євроатлантичної безпеки та стабільності. «Путін хотів за кілька днів захопити Україну та розділити нас. В обох випадках він явно зазнав невдачі», – заявив Столтенберг.

Генсек НАТО також додав, що московський режим хоче контролювати своїх сусідів і бачить загрозу у демократії та свободі.

«Це має довгострокові наслідки для нашої безпеки. Ми маємо продовжувати зміцнювати євроатлантичний звʼязок, НАТО, ми повинні зміцнювати партнерство між НАТО та ЄС та підтримувати Україну», – сказав Столтенберг.

Фон дер Ляйєн у свою чергу анонсувала нові санкції ЄС проти країн, які допомагають Росії у війні.

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Нагадаємо, виступаючи на безпековій конференції в Салені, Швеція, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав посилити підтримку України та заначив, що недооцінка Росії може призвести до «значних наслідків для безпеки Північного регіону». Також Столтенберг вважає, що погрози Росії не можна недооцінювати, адже російський диктатор Володимир Путін не змінив планів та цілей щодо України.