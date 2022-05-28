Захоплена військова техніка Росії оснащена американськими мікрочіпами

Країна-агресор залежить від західних технологій

Воєнна розвідка України здобула докази застосування в озброєнні та військовій техніці країни-окупанта мікроелектроніки виробленої в США. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Мікросхеми іноземного виробництва співробітники ГУР МО України виявили в російських комплексах ППО «Панцир», ударних вертольотах Ка-52 «Алігатор» та крилатих ракетах Х-101.

«Іноземні електронні компоненти у захопленій ворожій техніці, ще раз доводять «ефективність» російського «імпортозаміщення» та підкреслюють повну залежність країни-агресора від західних технологій», – підкреслюють у ГУР МО.

Раніше українські десантники 27 травня знищили черговий російський бойовий вертоліт Ка-52 «Алігатор».

Поцілити у гелікоптер вдалося військовослужбовцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95 окремої десантно-штурмової бригади.

Ворожий гвинтокрил знищено в районі Харківщини із застосуванням переносного зенітно-ракетного комплексу «Перун».

Нагадаємо, 26 квітня в районі Балаклії був знищений черговий російський гвинтокрил КА-52 «Алігатор».

Протягом минулої доби ЗСУ збили сім повітряних цілей рашистів.

Також за добу на Донбасі: ЗСУ знищили три «Орлани» та чимало ворожої техніки.

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