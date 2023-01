Як французька зброя знищує російських загарбників в Україні – відео Міноборони

Міністерство оборони України оприлюднило відео, на якому знято роботу САУ Caesar по російських окупантах. Відповідне повідомлення з'явилось у Twitter оборонного відомства.

«Історики стверджують, що Гай Юлій Цезар спав лише три години на добу і працював ночами. Українська Caesar дотримується цієї традиції», – йдеться в повідомленні.

На відео, знятому у слоу-мо видно, як українські військові запускають снаряди із САУ.

Historians say that Gaius Julius Caesar slept only 3 hours a day and worked at night.

Ukrainian CAESAR is following in that tradition. pic.twitter.com/S4p9F8br2e