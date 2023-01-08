Як французька зброя знищує російських загарбників в Україні – відео Міноборони
Українські військові активно працюють по рашистах французькими Caesar
Міністерство оборони України оприлюднило відео, на якому знято роботу САУ Caesar по російських окупантах. Відповідне повідомлення з'явилось у Twitter оборонного відомства.
«Історики стверджують, що Гай Юлій Цезар спав лише три години на добу і працював ночами. Українська Caesar дотримується цієї традиції», – йдеться в повідомленні.
На відео, знятому у слоу-мо видно, як українські військові запускають снаряди із САУ.
Historians say that Gaius Julius Caesar slept only 3 hours a day and worked at night.— Defense of Ukraine (@DefenceU) January 8, 2023
Ukrainian CAESAR is following in that tradition. pic.twitter.com/S4p9F8br2e
Раніше повідомлялось, що Україна отримає американські бойові машини піхоти M2 Bradley у версії M2A2 ODS у рамках рекордного пакета військової допомоги.
Раніше Пентагон повідомив, коли військових ЗСУ почнуть навчати роботі на БМП Bradley.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США для тренувань на ракетній системі Patriot.
Додамо, 6 січня, Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційно оголосило про надання Україні додаткової військової підтримки на $3,075 млрд.
Коментарі — 0