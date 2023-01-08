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Як французька зброя знищує російських загарбників в Україні – відео Міноборони

Юрій Лящук
glavcom.ua
Як французька зброя знищує російських загарбників в Україні – відео Міноборони
Українські військові запускають снаряди із французької САУ
фото: скріншот з відео

Українські військові активно працюють по рашистах французькими Caesar

Міністерство оборони України оприлюднило відео, на якому знято роботу САУ Caesar по російських окупантах. Відповідне повідомлення з'явилось у Twitter оборонного відомства.

«Історики стверджують, що Гай Юлій Цезар спав лише три години на добу і працював ночами. Українська Caesar дотримується цієї традиції», – йдеться в повідомленні.

На відео, знятому у слоу-мо видно, як українські військові запускають снаряди із САУ.

Раніше повідомлялось, що Україна отримає американські бойові машини піхоти M2 Bradley у версії M2A2 ODS у рамках рекордного пакета військової допомоги.

Раніше Пентагон повідомив, коли військових ЗСУ почнуть навчати роботі на БМП Bradley.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США для тренувань на ракетній системі Patriot.

Додамо, 6 січня, Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційно оголосило про надання Україні додаткової військової підтримки на $3,075 млрд.

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Теги: росія Україна війна ЗСУ зброя

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